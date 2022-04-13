ثمّن المدير العام بجمعية النجاة الخيرية بالتكليف عبدالله الشهاب دعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة بمساهماتهم وتبرعاتهم من أموال زكاتهم وصدقاتهم لدعم المشاريع الطبية لمساعدة وعلاج المرضى من الفقراء وأصحاب العوز وغير القادرين في المجتمعات الفقيرة حول العالم، في عدد من الدول العربية والإسلامية الفقيرة.



وبين الشهاب سعي النجاة الخيرية لتقديم العلاج المساعدات للمرضى الفقراء المسنين والأطفال من ذوي الإعاقة داخل الكويت وخارجها، موضحا أن الجمعية قدمت 23 ألف مساعدة مرضى، استفاد منها أكثر من 34 ألف شخص في مختف دول العالم العام الماضي 2021.