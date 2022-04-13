ندى أبونصر

ضمن برنامجه الرمضاني للعام الحالي وحملة «ازرع الخير تحصده» قام «مركز اسباير زون التثقيفي للطفل» بتوزيع وجبات الصائم على ما يقارب 75 عاملا في حديقة الحيوان.



وقالت رئيسة مركز اسباير زون التثقيفي والترفيهي للطفل طيبة الرويح: سنواصل برنامجنا خلال الشهر الفضيل في عدة أماكن كنادي الفروسية والمستشفى الأميري «قسم حوادث الأطفال» وسنقوم بتوزيع القرقيعان على الاطفال عبارة عن ألعاب لزرع البهجة والبسمة على وجوههم.



وأضافت الرويح أن الحملة بمشاركة شركة الاتصالات stc وتهدف الى زيارة 4 أماكن وتوزيع الوجبات وقمنا بتوزيع الوجبات على العاملين في حديقة الحيوان، بالرغم من إغلاقها حاليا إلا أننا أحببنا أن نقوم بلفتة بسيطة للعاملين الذين يهتمون بالحديقة ونقدم لهم الوجبات.



ولفتت إلى أن الهدف من الحملة غرس حب المشاركة والعطاء لدى الأطفال وتعليمهم أن الأعمال بالنيات فازرع الخير تحصده وتعليم الأطفال أسماء الله الحسنى مع معانيها وفوائدها.