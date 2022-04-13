مبارك الخالدي



وافق الاتحاد السنغافوري لكرة القدم في كتاب رسمي وجهه إلى اتحاد الكرة على مواجهة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وديا في الأول من يونيو المقبل، وذلك ضمن استعدادات الأزرق لاستضافة مجموعته في تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى النهائيات في الصين 2023 والتي ستنطلق 8 يونيو وتختتم في 14 منه. وتضم مجموعة الأزرق منتخبات الأردن ونيبال واندونيسيا.



ومن المقرر أن يغادر منتخبنا إلى سنغافورة بعد انتهاء مشاركتي العربي والكويت في كأس الاتحاد الآسيوي والتي ستكون خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو المقبل، حيث سيستضيف الأخضر مجموعته، فيما سيغادر الأبيض إلى عمان، وبالتالي سينتظر الجهاز الفني عودة لاعبي الكويت من أجل المغادرة مع بقية الوفد.