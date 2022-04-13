ناصر العنزي



تعود عجلة المنافسة في دوري stc الممتاز للدوران مرة أخرى بعد أن اشتد الصراع على اللقب، حيث تقام اليوم مباراة واحدة في انطلاق الجولة الـ16 تجمع كاظمة صاحب المركز الثاني بـ 31 نقطة مع ضيفه التضامن قبل الأخير برصيد 10 نقاط، على ستاد الصداقة والسلام، وفوز البرتقالي اليوم يعيده للصدارة مرة أخرى ولعبة الكراسي مع الكويت المتصدر بـ33 نقطة.



وكان البرتقالي قد خسر أهم مباراة له امام الكويت في الجولة الماضية بهدفين وفقد معها الصدارة التي تمسك بها في الجولات الماضية، ويبحث اليوم عن استعادة نقاطه المفقودة والفوز في الجولتين المقبلتين الاخيرتين بانتظار تعثر منافسه الأول الكويت في مبارياته الثلاث المتبقية لتحقيق لقب طال انتظاره، حيث كان آخر فوز له في موسم 1995-1996، لذلك يدرك المدرب ماركوف ولاعبوه اهمية مبارياته المتبقية بعدما تدارسوا أخطاء المباراة الماضية، اذ فقد دفاعه التركيز مما تسبب بدخول هدفين في مرماه، كما يجب على لاعبيه استغلال الفرص إذ إن المنافسة على اللقب لا تحتمل التفريط في نقاط أخرى. أما التصامن فهو مهدد بالهبوط للدرجة الأولى بنسبة كبيرة بعد ما فقد نقاطا كثيرة ولا شك ان مهمته صعبة في مباراة اليوم إلا أنها ليست مستحيلة.