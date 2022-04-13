هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل الكرواتي داليبور ستاركيفيتش في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن فوز فريق اليرموك على الشباب 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري يعد مفاجأة غير متوقعة، كما أنه أعاد حسبة التأهل للفرق الأربعة التي تخوض معركة البقاء في الدوري الممتاز، وهي الفحيحيل، والشباب، والتضامن وخيطان.



وأشار داليبور الى أن معركة البقاء أصبحت مفتوحة أكثر من أي وقت مضى، مضيفا ان الحظوظ متقاربة بين الفرق الأربعة، حيث سيبقى نصفها وسيغادر اثنان إلى دوري الدرجة الأولى، وعليه فإن المواجهات الثلاث المتبقية للفرق الأربعة ستكون مصيرية وحاسمة، وتحقيق الفوز سيكون الهدف الوحيد لضمان الحصول على أكبر عدد من النقاط، للابتعاد عن منطقة الهبوط.



وذكر أن الفحيحيل كافح لأجل عدم الخروج خاسرا في مباراته أمام التضامن (1-1)، وقدمنا شوطا أول جيدا، وكان بالإمكان تسجيل أكثر من هدف، ولكن لم نحسن استغلال الفرص المتاحة، ويحسب للاعبين روحهم العالية وحرصهم على القتال حتى آخر دقيقة في المباراة.