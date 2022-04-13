مبارك الخالدي



عقد مجلس إدارة النادي العربي اجتماعا موسعا مع الجهاز الفني للفريق مساء أول من امس، وحضر الاجتماع رئيس مجلس الادارة عبدالعزيز عاشور وأعضاء مجلس الإدارة والجهازان الفني بقيادة الكرواتي انتى ميشا والجهاز الاداري. وتناول الاجتماع محورا رئيسيا وهو تدني مستوى الفريق مؤخرا وتراجع أداء بعض اللاعبين، ما أدى الى خروج الفريق من دائرة المنافسة على لقب الدوري. وعلمت «الأنباء» أن الاجتماع اتسم بقوة الطرح وعدم المجاملة على مصلحة الفريق ومكتسباته التي حققها مؤخرا في ظل الدعم الكامل الذي قدمه مجلس الادارة ولايزال، لتحقيق المزيد من البطولات. كما علمت «الأنباء» أن مجلس الإدارة جدد الثقة بالجهاز الفني بقيادة ميشا ومساعديه، اذ حث المجلس الجميع على التكاتف وإعادة ترتيب الأوراق والاستعداد لخوض ما تبقى من جولات لدوري stc الممتاز بذات الجدية والروح والتطلع لبطولتي كأس سمو الأمير وكأس الاتحاد الآسيوي بروح المنافسة وليس مجرد المشاركة لتحقيق آمال الجماهير العرباوية.