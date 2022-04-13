يحيى حميدان



سيكون مدرب فريق الكرة بنادي التضامن، السلوفاكي رومان بيفارنيك، مطالبا بإيجاد بعض الحلول الفنية لتعويض غياب 5 لاعبين عن لقاء اليوم الاربعاء امام كاظمة ضمن الجولة 16 من دوري stc الممتاز. ويفتقد «العنيد» جهود عبدالعزيز البشر وحامد الرشيدي لحصولهما على البطاقة الحمراء، ويوسف العنيزان وعبدالله مسامح لتراكم الانذارات (3 بطاقات صفراء في المباريات الاخيرة)، بالاضافة الى محمد يوسف للاصابة.



ويبدو أن المدرب بيفارنيك سيكون في مأزق بسبب غياب 3 مهاجمين مؤثرين في تشكيلة التضامن، وهم: البشر والرشيدي والعنيزان، وبالتالي فإن مسألة التعويض تبدو صعبة خاصة في مثل هذه المباراة الحساسة بالنسبة لـ «العنيد».



ويستعيد التضامن جهود المدافع محمد القبندي بعدما غاب عن المباراة الاخيرة امام الفحيحيل لحصوله على 3 انذارات.