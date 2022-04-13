مبارك الخالدي



تقدم الساحل خطوة كبيرة نحو التأهل الى الدوري الممتاز بفوزه العريض على فريق برقان 4-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اول من امس ضمن الجولة 18 من المسابقة، وبهذا الفوز ارتقى الساحل الى المركز الثالث برصيد 27 نقطة، وبقيت له مواجهتان من الممكن أن تعززا من فرص تأهله الى دوري الاضواء، وبقي الخاسر عند رصيده السابق بـ10 نقاط. وسجل الاهداف ما يكون هدفين وعبدالرحمن جمال ومحمد جمال.



وفي لقاء أوقع خيطان في فخ التعادل مع الصليبخات 1-1، وبهذه النتيجة ارتفع رصيده الى 28 نقطة في المركز الثاني، فيما اصبح رصيد الصليبخات 9 نقاط. سجل لخيطان البرازيلي ويلبر من ركلة جزاء، وبذلك بقيت آمال خيطان معقودة على نتيجة مباراته الاخيرة له في المسابقة أمام الساحل، اذ يحتاج فيها الى الفوز الصريح وانتظار النتائج الاخرى.



وفي ختام منافسات الجولة، حافظ الجهراء الغائب عن منافسات الجولة للراحة على صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة وبقيت له مباراتان من الممكن أن تزيدا من فرص تأهله الى الدوري الممتاز.