هادي العنزي



يلتقي في الـ 9 مساء اليوم الأربعاء فريقا الحكومة بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مع فريق البرلمان برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في مباراة ودية استعراضية سيتم نقلها مباشرة على القناة الرياضية الثالثة وتلفزيون سكوب ومنصة NXT الإلكترونية، وذلك ضمن منافسات اليوم العاشر لدورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم، التي تقام على ملعب الشحومي بمنطقة سلوى برعاية نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي.



وقد استعد فريق مجلس الأمة جيدا للمباراة الأكثر شعبية وجماهيرية في شهر رمضان المبارك، حيث تدرب على ملعب الشحومي في اليومين الماضيين، بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، والنواب د.عبدالله الطريجي، أحمد الحمد، ناصر الدوسري ومبارك الخجمة، سعيا لتكرار سيناريو عامي 2016 و2019 اذ انتهت المواجهة لمصلحة نواب الأمة 3-2، فيما لم يكشف الفريق الحكومي عن استعداداته للمباراة، ويسبق مباراة الحكومة والبرلمان مواجهة قوية تجمع فريق «ديوانية مشاري العازمي» وفريق «الملوك» في 8:30 مساء وفي 10:30 مساء يلعب «بورتو» مع فريق «المرحوم دعيج الخليفة».



إلى ذلك، أسفرت مواجهات اليوم الثامن، والتي أقيمت مساء الاثنين، عن فوز فريق «ديوانية مشاري العازمي» على نظيره «عبدالرحمن الغريب» بأربعة أهداف دون رد، فيما تلقت شباك «The Last Kingdom» خمسة أهداف ليغادر الدورة على يد فريق «العاشرة» الذي تلقت شباكه هدفا وحيدا في اللقاء، كما تأهل فريق «المرحوم دعيج الخليفة» إلى دور الـ 16 بعد انسحاب فريق «ديوان الشحومي»، وخرج «قلب الأسد» على يد فريق «عيادة 32» بنتيجة 3-2، وفي خامس المباريات، تأهل «بورتو» بصعوبة إلى ربع النهائي بعدما تخطى «الصبية» 2-1، وخرج فريق «ليستر» فائزا في آخر مباريات اليوم الثامن بعدما تجاوز «الحفرة» 2-0.



من جانبه، أشاد عادل الشحومي بالروح العالية التي تحلت بها جميع الفرق المشاركة في البطولة، وقال: «شهدت الدورة مشاركة كبيرة للفرق من مختلف المحافظات، وبعدد غير قليل من لاعبي الأندية والمنتخب السابقين، مما جعل المنافسات مثيرة وقوية في أغلبها، كما أضافت التغطية الإعلامية لمختلف وسائل الإعلام زخما متميزا للدورة»، مشيدا بالحضور الجماهيري الكبير الذي تشهده الدورة يوميا، وبالتنظيم العالي للجنة المنظمة.



من جهته، ذكر لاعب نادي الشباب السابق ولاعب فريق «عيادة 32» محمد فطيس أن دورة الشحومي واحدة من الأفضل في الكويت، مضيفا: «وجدنا تنظيما احترافيا عاليا منذ اليوم الأول للدورة، واهتماما بأدق التفاصيل المتعلقة باللاعبين والمباريات، وهذا السبب الرئيس وراء النجاح الباهر الذي يتحقق يوما بعد آخر».



وأكد فطيس أن مواجهات الدور 32 تعد أفضل فنيا من الدور التمهيدي، والتحسن في المستوى الفني في ازدياد مع تقدم صفوة الفرق المشاركة المنافسات، لافتا إلى أن فريقه يسعى للظفر بلقب دورة الشحومي الرابعة، مشيدا بالمشاركة الإيجابية للاعبين الدوليين السابقين.



إلى ذلك، أشار لاعب فريق The Last Kingdom عصام العجمي الى أن خسارة فريقه جاءت بسبب أفضلية المنافس، وعدم جاهزية فريقه، وقال: المستويات الفنية عالية، نظرا لمشاركة عدد غير قليل من لاعبي الأندية، وأتوقع أن يتوج فريق «ديوانية مشاري العازمي» بلقب دورة الشحومي الرابعة، ونأمل أن نعوض الخسارة في البطولات المقبلة، ونشيد بحسن التنظيم ودقة المواعيد.



وتقام دورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وبمشاركة ثمانية لاعبين في كل فريق، ولمدة 20 دقيقة موزعة على شوطين، وتحظى برعاية أرينا مول، وجريدة «الأنباء»، ونادي القرين، وجمعية سلوى التعاونية، وشركة بارفي، وشركة سبيرو.