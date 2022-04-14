مبارك الخالدي



توج فريق تحت 20 سنة لكرة القدم بنادي الكويت بلقب بطولة دوري الشباب للموسم الحالي 2021-2022، وحضر مراسم التتويج نائب رئيس اتحاد كرة القدم أحمد عقلة ورئيس نادي الكويت خالد الغانم وجمهور من فريقي الكويت والعربي، وتمكن الابيض من الفوز على غريمه العربي 2-1 في المباراة الختامية التي جمعتهما مساء اول من امس على ستاد نادي الكويت، وبهذا الفوز رفع الكويت رصيده الى 42 نقطة، وتراجع الاخضر الى المركز الثالث بعد توقف رصيده عند 31 نقطة ليمهد الطريق للقادسية الذي قفز الى المركز الثاني بعد فوزه على الشباب 2-0 وبرصيد 33 نقطة.



ورفع المدير الفني للقطاع والفريق المدرب الوطني عادل فاضل رصيده الى 23 بطولة متنوعة منذ التحاقه بالعمل في النادي وهو رقم نادر لم يسبقه إليه أحد من المدربين الوطنيين، ويعتبر فاضل الحاصل على شهادة البرو في علم التدريب من المدربين الأكفاء الذين قدمهم نادي الكويت للرياضة الكويتية.