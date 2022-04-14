يعقوب العوضي



فاز القادسية على الفحيحيل 26-22 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الممتاز لكرة اليد، ورفع الأصفر رصيده إلى 18 نقطة، فيما بقي الفحيحيل على رصيده السابق بـ 20 نقطة.



وفي مباراة أخرى، زاد كاظمة من جراح العربي بفوزه عليه بنتيجة 29-27 ورفع البرتقالي رصيده إلى 28 نقطة وظل الأخضر على رصيده السابق بـ 10 نقاط.



وفي منافسات كأس الاتحاد للسيدات، فاز نادي القرين على فتيات العيون 33-16. هذا، وتشهد صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية مواجهة تجمع القرين مع نادي سلوى الصباح اليوم في ختام الدور التمهيدي من بطولة الكأس في الـ 8:30 مساء.