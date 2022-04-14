بدأ فريق نادي الصم الذي حمل اسم المرحوم ناصر السوحي بداية رائعة في النسخة الأولى من بطولة «ميني قول للصم وذوي السمع الطبيعي الرمضانية» التي تنظمها اللجنة الكويتية لكرة الهدف الصغير «ميني قول» على صالة نادي الصم تحت رعاية نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، إذ استطاع أن يحجز بطاقته في ربع النهائي بعد انتصارين متتاليين على فريقي نعيم سعد (5-2)، وعلي مروي (5-0)، اذ لم تحرمه الخسارة الأولى (1-6) أمام متصدر المجموعة الأولى فريق المرحوم سمير سعيد من الصعود إلى الدور المقبل.



وتعادل فريق المرحوم سمير سعيد مع علي مروي (1-1) قبل أن يتفوق على نعيم سعد (5-1) ليحصد 7 نقاط في صدارة الترتيب تاركا المركز الثاني لفريق السوحي برصيد 6 نقاط.



وعبر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الصم ورئيس اللجنة الرياضية خالد زمان عن إعجابه الشديد بأجواء البطولة وبمستوى التنافس بين الفرق المشاركة في اليوم الأول، مضيفا أن فكرة البطولة جميلة جدا وحققت تفاعلا كبيرا بين منتسبي النادي. وقال إن اللعبة جديدة على لاعبي «الصم» وهي أكثر صعوبة من كرة القدم العشبية أو كرة الصالات، لكنهم أتقنوها بوقت قياسي، بل حققوا أفضل انطلاقة، وهذا ما يحفزهم على الاستمرار في ممارستها.



وأشاد زمان بجهود حسن الخواجة رئيس لجنة كرة الهدف الصغير «ميني قول» ورئيس اللجنة المنظمة، وشكره على اختيار نادي الصم ليكون شريكا معه في هذه البطولة، متمنيا استمرار التعاون بين الطرفين لما فيه من مصلحة لمنتسبي النادي وعشاق هذه الرياضة الجديدة.