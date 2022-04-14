تدخل اليوم الخميس دورة كلية الكويت التقنية لكرة القدم لطلاب المرحلة الثانوية والتي يشرف عليها الاتحاد الكويتي الرياضـــي المدرســـي والتعليم العالي بمشاركة 32 فريقا من مختلف المناطق منافسات دور الـ 16 بإقامة 4 مباريات على ان تستكمل منافسات دور الـ32 غدا.



وبهذه المناسبة، أكد عضو الاتحاد الكويتي الرياضـــي المدرســـي والتعليم العالي ـ رئيس لجنة التعليم العالي فهد الخليفة ان الدورة تشهد منافسة قوية من الفرق المشاركة من اجل تحقيق اللقب الأول خاصة أن اللجنة العليا المنظمة للدورة رصدت حوافز كبيرة للفائزين بجانب اختيار أفضل لاعب بالدورة وأفضل حارس مرمى بجانب جائزة الهداف.



وقال: «الدورة ضمن استراتيجية الاتحاد بنشر الرياضة المدرسية بين طلاب المدارس والجامعات وخلق أجواء تنافسية وزيادة التعارف بين اللاعبين وكشف المواهب، خاصة ان الاتحاد نظم هذا العام دوري المحافظات للمرحلة المتوسطة وكذلك مهرجان البراعم للمرحلة الابتدائية وجاءت دورة كلية الكويت التقنية لتكون امتدادا لأنشطة الاتحاد».



وفي نفس السياق، أشار أمين عام الاتحاد د.أحمد الحمدان الى ان اللجنة الفنية بالاتحاد برئاسة ناصر بنيان والمدرب الوطني أنور بوطيبان ود.علي الضاحي تتابع المباريات بصفة يومية من اجل اختيار أفضل لاعب بالدورة وكذلك رصد الأهداف من اجل ترشيح هداف الدورة.