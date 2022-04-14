تختتم اليوم الخميس دورة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الرمضانية في كرة القدم باقامة المباراة النهائية عند الساعة 10 مساء.



هذا وشهد اليوم الثالث حضورا جماهيريا كبيرا من المهتمين بمتابعة أحداث المباريات التي حفلت كذلك بالندية والاثارة، وذلك على ملاعب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة السرة.



وأقيمت منافسات الدور ربع النهائي في اليوم الثالث، حيث فاز فريق «دار مركز طاهر» على «دار المكتب العربي 1» بثلاثة أهداف دون مقابل، و«دار السور 2» على «دار اس اس اتش 2» بنتيجة 3-2، و«دار عوهة 2» على «دار المشاريع 2» بنتيجة 3-1، و«دار اس اس اتش 1» على «دار نزار العنجري» بهدف نظيف.



واقيمت أمس منافسات الدور نصف النهائي في اليوم الرابع للدورة، إذ التقى «دار مركز طاهر» مع «دار السور 2»، و«دار عوهة 2» مع «دار اس اس اتش 2».



وانطلقت الدورة يوم الأحد الماضي حيث تقام منافساتها بنظام خروج المغلوب بعد مشاركة 16 فريقا يمثلون مختلف المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.