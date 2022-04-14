اختتم بنك برقان رعاية دوري كرة القدم الأول للشابات دون 18 سنة، الذي قامت بتنظيمه اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، بالتعاون مع مؤسسة «إيتي برسنت» المجتمعية الرياضية. وبحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النسائية السيدة فاطمة حيات، ورئيس دائرة الاتصالات والعلاقات العامة في بنك برقان خلود الفيلي، تم تتويج فريق أكاديمية يوفنتوس بطلا للدوري، فيما حل كل من فريق الاتحاد المدرسي والتعليم العالي، وفريق شابات نادي فتيات العيون في المركزين الثاني والثالث على التوالي.



وبهذه المناسبة، ذكرت رئيس دائرة الاتصالات والعلاقات العامة في بنك برقان خلود الفيلي أن شعار البنك «أنت دافعنا» وشعار دوري الشابات «أنت المستقبل» يلتقيان في الأهداف، والنظرة المستقبلية للشباب الذين يمثلون مستقبل الكويت، مشيدة بالجهود الكبيرة للجنة النسائية في اتحاد الكرة برئاسة فاطمة حيات، التي ساهمت في تنظيم هذا الدوري الأول من نوعه لرياضة كرة القدم في الكويت.



من جهتها، توجهت المدير العام لمؤسسة إيتي برسنت المجتمعية الرياضية رابعة الهاجري بالشكر إلى بنك برقان لرعاية هذا الحدث وحرصه على دعم الشباب، والفتيات خاصة، لتطوير مهاراتهن الرياضية، والنهوض بهن للوصول إلى مستويات احترافية تمكنهن فيما بعد من المنافسة على المستويين المحلي والدولي.