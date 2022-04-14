هادي العنزي



اختتمت مساء الثلاثاء منافسات دور الـ 32 لدورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم، بتأهل 6 فرق ضمن منافسات اليوم التاسع للدورة، التي تقام على ملعب الشحومي في منطقة سلوى، برعاية نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي، ويتم نقل مبارياتها على الهواء مباشرة عبر تلفزيون سكوب، ومنصة NXT الإلكترونية، وبتعليق المتألق بدر الشداد.



وقد تأهل فريق «الأبرز» بعدما تفوق 4-1 على نظيره «البلوز»، ورافقه «الأولمبي» بالفوز على فريق «المرحوم سعد الرشيدي» 2-1، وفي ثالث المباريات فاز فريق «المرحوم عبداللطيف الفضالة» على «ديوانية الجابرية» 1-0، فيما غادر فريق «ديوانية فهد الأحمد» بخسارته أمام «شحومي الجهراء» بهدف دون رد، وجاءت خامس مواجهات اليوم التاسع بين فريقي «ديوانية الرحاب» و«الكواكب»، متكافئة بدرجة كبيرة، تعادلا خلال وقتها الأصلي 0-0، لتتجه إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي شهدت تألق حارس مرمى فريق «ديوانية الرحاب» ناصر الجنوبي، ليسهم في تأهل فريقه إلى الدور الثاني (4-3)، وأكمل «مسباحي» المتأهلين لدور الـ 16 بفوزه على «المعتصم بالله» 1-0.



هذا، وتنطلق مساء اليوم الخميس، مواجهات ثمن النهائي، حيث يلتقي في المباراة الأولى «فيغور» مع فريق «المرحوم دعيج الخليفة»، يتبعها مواجهة «عيادة 32» وفريق «شحومي الجهراء»، ويلتقي في المباراة الثالثة «الأبرز» مع نظيره «الأولمبي»، ويتبعها مواجهة تجمع بين «قريتنا» و«ليستر»، فيما تختتم منافسات اليوم الحادي عشر بلقاء «العاشرة» مع «ديوانية الرحاب».



من جهته، ذكر أمين السر العام بنادي القرين عبدالكريم الشحومي أن الدورات الرمضانية تعد من الإرث الرياضي للشباب الكويتي في شهر رمضان المبارك، مضيفا: «اعتدنا على المشاهدة والمشاركة في الدورات الرمضانية منذ الصغر، ويكاد لا يوجد مواطن كويتي لم يشارك في إحدى الدورات الرمضانية سواء تلك التي تقام قبل الإفطار أو بعده، وعادة ما تكون أجواؤها رياضية ودية بين الشباب بمختلف أعمارهم، كما أنها تسهم في اكتشاف المواهب الكروية».



وأكد عبدالكريم الشحومي أن دورة الشحومي الرمضانية في موسمها الرابع تتقدم بخطى ثابتة، وتسجل مزيدا من النجاح والتطور عاما بعد آخر، بفضل جهود اللجنة المنظمة بقيادة خليفة محمد الشحومي، ومهنا المصيليت، وقد شهدنا العديد من المفاجآت المتميزة في هذا العام، وننتظر المزيد في الأعوام المقبلة، مشيدا بحرص اللجنة المنظمة على إسعاد الجماهير التي تتابع المباريات عبر توزيع العديد من الجوائز اليومية.