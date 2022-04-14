ناصر العنزي



تتواصل المنافسة على صدارة دوري stc الممتاز للاقتراب من اللقب بعد ما دخلت البطولة في مراحلها الحاسمة، وتتجه الأنظار مساء اليوم الخميس صوب مواجهة الكويت برصيد 33 نقطة مع النصر بـ 21 نقطة على ملعب علي صباح السالم ضمن منافسات الجولة الـ16، فهل يشق الأبيض طريقه بثبات نحو اللقب أم يقول المضيف العنابي كلمته ويوقفه عن التقدم مثلما أوقف العربي في الجولة الماضية؟ وفي مباراة أخرى يلعب السالمية برصيد 28 نقطة مع اليرموك الأخير بـ 9 نقاط على ملعب عبدالله الخليفة.



يدخل الأبيض مباراة اليوم بشعار الفوز ولا غيره بغض النظر عن نتيجة منافسه كاظمة في مباراة أمس، للمضي قدما نحو اللقب حيث ستتبقى له مواجهتان في آخر جولتين مع الشباب والعربي. وكان الأبيض قد حقق فوزا مستحقا على كاظمة في الجولة الماضية أهلته للصدارة، وهو قادر على خطف اللقب بنتائجه دون مساعدة الآخرين، ويملك مدربه التونسي نبيل معلول ـ الذي أثبت تفوقه حتى الآن ـ عناصر قادرة على تحمل المسؤولية في الصفين الأساسي والاحتياط، كما ان يحسن التغييرات خلال المباراة مثلما فعل في مباراة كاظمة الماضية وتمكن البديل الشاب ابراهيم كميل من تسجيل هدف ثان.



من جانبه، فإن النصر ضمن بقاءه في الدوري الممتاز ونجح في إلحاق الخسارة بالعربي في الجولة الماضية بقيادة مدربه محمد المشعان، ويغيب عنه اليوم عدي الصيفي ومشاري العازمي، وفوزه اليوم بلا شك سيكون لمصلحة كاظمة.



وفي مباراة السالمية واليرموك فإن حظوظ السماوي قائمة للمنافسة على اللقب لكنها ضئيلة ولكنه يستحق الإشادة في هذا الموسم بعدما نجح مدربه محمد ابراهيم في تغيير حالة الفريق الفنية الى الافضل وتمكن من الفوز على الكويت والعربي والقادسية، فيما تحسن مستوى اليرموك وأمله مازال قائما في البقاء ولكن بشروط صعبة.