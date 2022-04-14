عبدالعزيز الفضلي



نظمت مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية وبالتعاون مع التوجيه الفني للتربية الإسلامية بوزارة التربية الحفل الختامي لتكريم الفائزين بجائزة عبدالله العلي المطوع الرابعة لحفظ القرآن الكريم لمعلمي ومعلمات الوزارة وذلك بجمعية المعلمين برعاية الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار.



وبهذه المناسبة، قال الموجه العام للتربية الاسلامية بوزارة التربية د.محمد الراشد: ما أجمل أن يلتقي أهل القرآن في شهر القرآن، وما أروع أن يتنافس ورثة الأنبياء في تلاوة وحفظ وفهم كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فهنيئا لكل من حفظ القرآن الكريم او جزءا منه وهنيئا لمن حفظ وعلم القرآن الكريم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول «خيركم من تعلم القرآن وعلّمه».



وتوجه الراشد بخالص الشكر والتقدير إلى مسؤولي جائزة عبدالله العلي المطوع لحفظ القرآن الكريم الذين رعوا المسابقة، ووفروا لها كل أسباب النجاح، ولمسؤولي مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم، داعيا لهم بدوام النجاح والتوفيق والسداد، وكذلك الشكر موصول إلى التوجيه الفني العام للتربية الإسلامية الذي ينظم المسابقة للعام الرابع على التوالي بنجاح كبير وبإعداد متميز، أثمر مشاركة 1500 معلم ومعلمة من مختلف التخصصات في المسابقة المباركة.



من جانبه، هنأ رئيس مجلس ادارة مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم د.يوسف الصميعي المعلمين والمعلمات بهذا الفوز الكبير، مؤكدا ان القرآن الكريم مدرسة نتعلم منها، مثمنا في الوقت نفسه دور وزارتي التربية والأوقاف في بذل جهود كبيرة لتعزيز القرآن في نفوس أفراد المجتمع، متمنيا من الجهات الاهلية ان تشارك في هذا الجانب وان تستمر هذه المسابقة مع زيادة المشاركين فيها.‫