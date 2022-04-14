أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.مشعل الغربللي أن فترة الانسحاب من المقررات للطلبة المسجلين في الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 والمحددة طبقا لنص المادة 19 من لائحة نظام المقررات في الستة أسابيع الأولى من بدء الدراسة تنتهي اليوم الخميس ولا يسمح لأي طالب بعد هذا التاريخ بالانسحاب من أي مقرر ويصبح ملتزما بدراسة كل المقررات المسجل فيها.



وقال د.الغربللي إنه أسوة بما يتم في كل فصل دراسي، فعلى الطالب الذي يرغب في الانسحاب من مقرر ما استخدام نظام التسجيل لسحب المقرر الذي يرغب في الانسحاب منه قبل التاريخ المحدد وهو نهاية دوام اليوم الخميس بشرط ألا ينتج عن الانسحاب من أي مقرر انخفاض العبء الدراسي للطالب عن 12 وحدة دراسية. ولفت إلى ضرورة قيام الطلبة بمراجعة جداولهم الدراسية للاطلاع على المقررات المسجلين فيها والتأكد من سحب المقررات التي قاموا بالانسحاب منها، وطباعة نسخة من الجدول الدراسي بعد عملية الانسحاب، وفي حال وجود أي مشكلة يمكن للطالب مراجعة عمادة القبول والتسجيل قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس.