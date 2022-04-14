عبدالعزيز الفضلي



أعلن الموجه الأول لمادة اللغة العربية في منطقة العاصمة التعليمية طارق العنزي عن إجراء التصفيات الثانية لمسابقة تحدي القراءة العربي في ثانوية نورية الصبيح بنات، وذلك لتحكيم المتسابقين المشاركين في المسابقة التي ترعاها مؤسسة محمد بن راشد والتي ثبتت فائدتها وكفاءتها للمتعلمين في عدة أعوام متتالية، مشيرا الى أن المسابقة في طور الإعداد للتصفيات قبل النهائية والمتسابقين قد أتموا القراءة.



وأكد العنزي انهم بصدد تحديد مراكز العشر الاوائل في كل منطقة تعليمية على مستوى المناطق التعليمية بالكويت، مضيفا ان التنظيم كان متميزا في ثانوية نورية الصبيح التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية، مقدما شكره وامتنانه لإدارة الثانوية لرعايتهم هذه المسابقة الرائدة.