آلاء خليفة



اجتمع ممثلو رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية برئاسة د.أحمد مندني وأمين السر د.مشعل الشريدة وعضو الهيئة الإدارية د.خالد الصيفي مع لجنة التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة برئاسة د.حمد المطر، بحضور مدير عام الهيئة بالإنابة د.جاسم الأنصاري وتمت مناقشة مواضيع عدة تخص التعليم العالي والإصلاحات المطلوبة.



وافتتح رئيس اللجنة د.حمد المطر الاجتماع بسؤال عن سبب تجميد حساب رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية وتدخل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في شؤون الرابطة.



وذكر مدير عام الهيئة بالإنابة د.جاسم الأنصاري أنه ورد للإدارة شبهة في المحاضر وعليه تم التجميد. فعقب د.أحمد مندني بأن رد الرابطة على خطاب إدارة الشؤون القانونية تم إرساله بعد قرار التجميد ودون علم الرابطة بهذا القرار، ومن ثم أكد د.الأنصاري بأنه سيتم إلغاء قرار التجميد فور الانتهاء من اجتماع اللجنة.



وبخصوص إصلاح منظومة التعليم العالي وجودة التعليم أكد د.مندني أهمية تبعية الكليات التطبيقية إلى وزارة التعليم العالي من خلال تنفيذ قرارات فصل قطاع الكليات التطبيقية لتكون ضمن الجامعات الحكومية وضرورة دعم اعتماد برامج البكالوريوس للكليات التطبيقية.



من جهته، أكد أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د.مشعل الشريدة أحقية تحول كلية التربية الأساسية إلى جامعة تربوية، كما طالب بجامعة تطبيقية تشمل الكليات التطبيقية الأربع.



بدوره، أكد عضو الهيئة الإدارية د.خالد الصيفي أهمية فصل الكليات التطبيقية والانضمام إلى قانون الجامعات الحكومية كخطوة لإصلاح التعليم التطبيقي.



وفي ختام اللقاء أكد د.حمد المطر أهمية ومكانة التعليم التطبيقي وضرورة السير في الإصلاحات من خلال تسكين المناصب الشاغرة وتقويم آلية التعيينات والإعداد لسياسة البعثات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.