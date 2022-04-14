أعلن أمين السر المساعد برابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية حسين القلاف أن الرابطة وكعادتها السنوية ستقيم غبقتها الرمضانية وهي الغبقة الأولى بعد أن منّ الله على الكويت ودول العالم بزوال جائحة كورونا وبداية استقرار الأوضاع الصحية.



وقال القلاف إن الغبقة سوف تقام بصالة أفراح المعجل بمنطقة الفيحاء بعد صلاة التراويح الساعة 9 من مساء يوم الأحد الموافق 17 الجاري برعاية وحضور الرئيس الفخري للرابطة فهد عبدالرحمن المعجل.



ووجه القلاف دعوة الرابطة لزملائه أعضاء هيئة التدريب في كليات ومعاهد الهيئة وجميع قيادات ومنتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجميع الروابط والجمعيات والنقابات، مرحبا بكافة شرائح المجتمع لحضور الغبقة الرمضانية.