



أطلقت مؤسسة Quacquarelli Symonds (QS) العالمية تصنيف أفضل الجامعات عالميا حسب المجالات والتخصصات لعام 2022 (QS World University Rankings by Subject 2022) في تقريرها السنوي في 6 أبريل 2022.



AUM في قائمة أفضل 10 جامعات خليجية وعربية في العلوم الإدارية



على الصعيد العربي، أدرج هذا التصنيف نخبة من أرقى الجامعات العربية الرائدة في مجالات العلوم الإدارية، مثل جامعة الملك عبدالعزيز في السعودية، الجامعة الأمريكية في بيروت، جامعة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها. أما من الكويت، فأدرجت جامعة واحدة وهي جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) التي حلت في المرتبة السادسة خليجيا، العاشرة عربيا، وفي المرتبة 377 عالميا.







AUM في قائمة أفضل 20 جامعة عربية في الهندسة والتكنولوجيا



كذلك على صعيد الهندسة والتكنولوجيا، فإن جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) هي الوحيدة من الكويت التي انفردت بإدراجها ضمن أفضل 500 جامعة عالمية رائدة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، وهي التاسعة خليجيا، والسابعة عشرة عربيا.



سمعة الخريجين في سوق العمل



تجدر الإشارة إلى أن AUM قد أدرجت في لائحة أفضل 100 جامعة عالميا في مجالات العلوم الإدارية من حيث سمعة الخريجين في سوق العمل. كما حلت AUM في المرتبة الثانية خليجيا وفي المرتبة الخامسة عربيا في العلوم الإدارية والهندسة والتكنولوجيا.





أهمية ومعايير تصنيف QS العالمي حسب المجالات والتخصصات



يعد تصنيف QS العالمي للجامعات حسب المجالات والتخصصات مصدرا موثوقا لمساعدة الطلبة لاختيار أفضل الجامعات من حيث المجالات العلمية والأكاديمية. وفي سنة 2022، تم تقييم أكثر من 17.700 برنامج جامعي في أكثر من 1543 جامعة مدرجة على لائحة التصنيف العالمي للجامعات. تعتمد مؤسسة QS على خمسة معايير رئيسية لتقييم الجامعات وترتيبها حسب المجالات والتخصصات، والتي تشمل: السمعة الأكاديمية، سمعة الخريجين في سوق العمل، عدد الاستشهادات البحثية لكل ورقة بحثية، مؤشر إنتاجية الباحثين ومدى تأثير بحوثهم، بالاضافة الى مؤشر شبكة البحث الدولية والتعاون في البحوث. وتطلق QS سنويا دراسة استقصائية للرأي الأكاديمي تجمع آراء أكثر من مائة وثلاثين ألف خبير وأكاديمي في مجال جودة التعليم والبحث في الجامعات، كما تستعين المؤسسة بمشاركة أكثر من خمس وسبعين ألف جهة موظفة من القطاعين العام والخاص في استطلاع لتحديد كفاءة الخريجين وتقييم أدائهم.





اعترافات دولية تضع AUM ضمن مجموعة النخبة في تعليم إدارة الأعمال Elite Business Schools



الجدير بالذكر أن كلية إدارة الأعمال في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، وبالاضافة الى ادراجها في تصنيفات QS التي وضعتها ضمن الأفضل عربيا وعالميا، هي الأولى والوحيدة في الكويت التي حصلت على التصنيف الممتاز «3 Palmes of Excellence – Excellent Business Schools» من Eduniversal العالمية التي تعنى بتصنيف كليات ادارة الاعمال حول العالم. وتعتمد منهجية تصنيف Eduniversal بشكل كبير على جودة التعليم، والتأثير في مجال ادارة الأعمال بالاضافة الى نتائج تصويت نخبة من عمداء كليات ادارة الاعمال المدرجة في لائحة أفضل 1000 كلية ادارة اعمال حول العالم.



مع العلم أن كلية إدارة الأعمال في AUM حاصلة على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة الدولية لتطوير كليات إدارة الأعمال (AACSB) العالمية. وشمل هذا الاعتماد كل برامج البكالوريوس التي تقدمها كلية إدارة الأعمال في AUM وهي: بكالوريوس العلوم في المحاسبة وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال مع أربعة تخصصات: التمويل، التسويق، إدارة نظم المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى برنامج الماجستير في إدارة الأعمال (MBA).



مركز AUM للإبداع وريادة الأعمال



إن لدخول كلية إدارة الأعمال قائمة الـ TOP 10 في العالم العربي أسبابا وركائز عديدة، فقد اعتمدت الجامعة في جميع برامجها على الجانب العملي كما على الجانب العلمي والنظري بشكل متواز. فقد شكلت المشاريع الأكاديمية جزءا أساسيا من المناهج وعنصرا مهما في تقييم الأداء الأكاديمي للطلبة. من ناحية أخرى، وطدت الكلية علاقات وثيقة مع أهم الشركات في القطاع العام والخاص، مما أثمر مزيدا من الخبرات والتدريبات الميدانية للطلبة Internships. ويذكر أيضا أن كلية إدارة الأعمال قد أنشأت سابقا مركزا خاصا للابداع وريادة الاعمال Business Innovation Center والذي شكل بيئة حاضنة لطلبة AUM لتحويل أفكارهم وجهودهم إلى مشاريع بناءة. كما دعمت الجامعة قدرات طلبتها في ريادة الأعمال عبر دور مركز الـ Entrepreneurship Center الذي يدعم مشاريع الطلبة ويساهم في وضع حجر أساس لشركات ناشئة (Start-up). إن لهذه الجهود انعكاسا مباشرا على السمعة الاكاديمية لكلية إدارة الأعمال وسمعتها لدى سوق العمل. كما ساهمت هذه الجوانب في دعم البحث العلمي وتوطيد الشراكات البحثية والعلمية مع أهم الجامعات العالمية، نذكر منها Babson وHEC Montreal.

www.aum.edu.kw