وقع مكتب الاستشارات والتدريب في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري اتفاقية تعاون مشترك في إطار دعم وتعزيز وتطوير العمل المشترك بينهما لتحقيق الأهداف المرجوة بشكل فعال ومثمر ومواكبة آخر التطورات المستهدفة في القطاعات المعنية.



وقد تم توقيع الاتفاقية التي تبلغ قيمتها ربع مليون دينار سنويا من قبل كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري أ.د.حسين الخياط، والقائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول ومساعد العميد للتخطيط والاستشارات والتدريب في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.أسامة العمير، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة م. خالد بن سلامة.



ومن جهته، أكد د.الخياط أن توقيع الاتفاقية جاء امتدادا للجهود المبذولة للارتقاء بآليات العمل في الهيئة بصفة خاصة والقطاع الحكومي بصفة عامة وإرساء قواعد وتطوير الكوادر الوطنية بما يتلاءم مع ضروريات المرحلة الحالية.



وبدوره، أضاف د.العمير أن مكتب الاستشارات والتدريب بكلية الهندسة والبترول بوصفه ممثلا لجامعة الكويت مستمر في القيام بدوره في التواصل مع قطاعات الدولة لتعزيز هذا الدور والمساهمة الفعالة في البناء والتنمية للمجتمع لما يمتلكه من خبرات متميزة.



وتهدف هذه الاتفاقية إلى التنسيق والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار إعداد الدراسات الفنية وإقامة البرامج التدريبية وعمل الفحوصات المختبرية، فضلا عن تبادل الخبرات واستقطاب الكفاءات المتميزة وتشجيع البحث العلمي، كما أنها تتضمن التنسيق لعقد الاختبارات العلمية والتخصصية لتعيين وتطوير الكوادر البشرية العاملة.