تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.أسامة العمير، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبرعاية دار مستشارو الخليج، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، نظمت كلية الهندسة والبترول المسابقة الهندسية التاسعة للعرض المرئي لطلاب الثانوية العامة (الحكومية والخاصة) للعام الجامعي 2020/2021، عن طريق تقييم المشاريع للفرق المؤهلة للفوز وعددها 10 فرق، بحضور أعضاء اللجنة وهم: مقرر اللجنة من قسم الهندسة الميكانيكية د.ماجد مجيد، وأ.د.أحمد الخولى من قسم الهندسة الميكانيكية، ومن قسم هندسة الكمبيوتر د. سائد عبد، وأيضا من قسم الهندسة الكيميائية د.عصام الرقبة، وقسم الهندسة الكهربائية د. يوسف عبدالله.



وذكر مقرر اللجنة د.ماجد مجيد أن في هذه المسابقة تم تقديم أفكار المشاريع المؤهلة للفوز عبر العرض المرئي عن طريق استخدام بعض وسائل الإيضاح المناسبة للمشروع السمعية والمرئية، مشيرا إلى أن هدف المسابقة هو تعريف الطلبة على التخصصات العلمية في كلية الهندسة وإثارة عقولهم وإدخالهم في روح المنافسة وتشجيعهم على البحث العلمي ومواصلة التعلم.



وأضاف أنه من خلال العروض المرئية يتم تعليم الطلاب أدوات البحث العلمي وأدوات إعداد التقارير العلمية، إضافة إلى تدريبهم على العرض المرئي من خلال أربع ورش عقدت بالسابق، منوها بالاختلاف في هذه السنة وفي العام السابق بأن المسابقة كانت عبر أون لاين، ولم يكن لدى الطلاب القدرة على التواصل والتقييم المباشر مع أعضاء هيئة التدريس، أما في هذا العام فتمت مقابلة الطلاب حضوريا وفي هذا تشجيع للعملية التعليمية بتواجد الطلاب في جامعة الكويت ومقابلة أعضاء هيئة التدريس بصورة رسمية ليقدموا أفضل ما لديهم.



وذكر أن أغلب الانشطة كانت عبر الأون لاين ما عدا العرض المرئي، متمنيا التوفيق لجميع الطلبة والطالبات، ومعتبرا أن الجميع فائز بمجرد الوصول لهذه المرحلة.



وحصلت على المركز الأول في المسابقة عن «مشروع تحضير سماد نانوي من قشور الموز»، من مدرسة الروضة الثانوية بنات فصول الموهبة والإبداع، الطالبة ريم عبدالوهاب العميري، والطالبة أمار ياسر مصطفى علي خان، والطالبة رانيا ظافر دوشي العرادة، بإشراف أسماء ناصر البعيجان.



وحصلت على المركز الثاني عن «مشروع H2 Gas REMOVER» من مدرسة الروضة الثانوية بنات فصول الموهبة والإبداع، الطالبة دانة بشار خليف العنزي، والطالبة إسراء محمد حسن أكبر، والطالبة سارة علي محمد الحطب، بإشراف آمنة بدر عبدالرحمن الجويسر.



وحصلت على المركز الثالث عن «مشروع روبوت تنظيف الشواطئ»، من مدرسة السالمية الثانوية بنات، الطالبة جميلة طلال مجرن المجرن، والطالبة مريم سالم أحمد الهزاع، والطالبة جنان عادل عبد الرضا أشكناني، أماني أنيس شاكر جورجي.