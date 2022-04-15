هادي العنزي



توج فريق السيدات بنادي الفتاة بطلا لدوري كرة السلة للسيدات بتغلبه على القرين 69-65 بعد شوط إضافي خامس في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأول، فيما حصلت سيدات جامعة الخليج على المركز الثالث بعد تفوقهن على نظيراتهن بنادي سلوى الصباح 86-56 في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت قبل المباراة النهائية.



وقام أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة فاضل الداود وأحمد العتيبي وثامر الشنفا ونائب رئيس اللجنة النسائية حنان الزايد بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.



من جانبها، أشادت حنان الزايد بدعم مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة رشيد العنزي، ورئيس اللجنة النسائية فاضل الداود، وجميع أعضاء اللجان العاملة على دعمهم ومساندتهم للجنة النسائية منذ بداية الموسم، مضيفة: «تضافرت الجهود، وتكامل التعاون بين الجميع، حتى تحقق النجاح للنسخة الثانية لدوري السيدات لكرة السلة». وأكدت الزايد أن دوري كرة السلة للسيدات في نسخته الثانية قدم العديد من اللاعبات المتميزات من مختلف الأندية، كما كشف عن تطور ملحوظ ومبشر على المستويين الفني والبدني للاعبات الأندية، مضيفة: «استمتعنا جميعا بمباراة ختامية رائعة لدوري السيدات، جاءت حماسية ومتكافئة منذ بدايتها، ولعل ما زاد من قوة المباراة الجماهير الحاضرة للمباراة، التي دفعت اللاعبات لتقديم أفضل ما لديهن، ما زاد من صعوبة التكهن بهوية الفريق الفائز، خاصة في ظل التقارب الشديد في المستوى الفني بين الفريقين، وفي المجمل كان النهائي صورة متكاملة عن التطور الملحوظ الذي شهدته كرة السلة النسائية في الموسمين الماضيين».