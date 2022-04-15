شاركت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا KCST في المؤتمر الصحافي لبطولة الكويت الرمضانية المفتوحة للاسكواش 2022 في نسختها الأولى، الذي عقد الاحد الماضي 10 ابريل في مقر اتحاد الاسكواش.



وستقام البطولة على ملاعب اتحاد الاسكواش في الفترة من 13 الى 18 رمضان من الساعة 8:30 مساء الى 12:30 صباحا.



بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة ضمن 4 فئات هي: فئة الهواة للرجال، وفئة السن العام (لاعبو الاندية المقيدون لدى الاتحاد) للرجال، وفئة النساء، وفئة المدربين للرجال.



وتشارك كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا برعاية هذه البطولة ايمانا منها بدور القطاع الخاص بالمساهمة في الارتقاء بمستوى الرياضة في الكويت ودعم الرياضيين وزيادة عدد الانشطة والبطولات الرياضية في الكويت.



من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والتسويق في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ابراهيم المطوع اننا في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا نؤمن بدور القطاع التعليمي الخاص بالمساهمة في كل ما من شأن الارتقاء بالرياضة الكويتية ودعم الرياضيين في الكويت في المحافل المحلية والدولية وخلق أجواء تنافسية تزيد من الاحترافية لدى الرياضيين. وتحرص الجامعة كذلك على دعم النشاطات الشبابية التي تشغل اوقات الشباب بكل ما فيه منفعة وفائدة.