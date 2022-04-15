عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب كاظمة الصربي زيلكو ماركوف أن مواجهة التضامن التي انتهت لمصلحة البرتقالي 2-1 ضمن الجولة الـ 16ـ لدوري stc الممتاز جاءت صعبة جدا، مضيفا أن الإرهاق بدا واضحا على اللاعبين، وكان صعبا علينا زيادة حماستهم ورفع روحهم المعنوية بعد المباراة السابقة، ولكن ما يستحق الثناء في هذه المباراة هو عقلية البطل التي ظهر بها اللاعبون، والتي ضمنت لنا 3 نقاط مهمة وضرورية، رغم عدم تقديمنا الأداء الجيد الذي نقدمه دائما.



وذكر ماركوف أن كاظمة سيتعامل مع كل مواجهة مقبلة على حدة، وعلينا الاستعداد والتحضير جيدا للمباراة المقبلة، ومواصلة القتال على لقب الدوري حتى اللحظة الأخيرة، لافتا إلى أن مواجهة الكويت والعربي اللذين سيلتقيان في الجولة الأخيرة تهمهما بالدرجة الأولى، «فهما يعرفان جيدا الأفضل لهما، ونحن من جانبنا سنحرص على تحقيق أفضل النتائج».