الغانم: مهما كانت أجواء الشحن السياسي فالرياضة تجمعنا أكثر مما تفرقنا

الخالد: نبارك للشعب عودة الحياة الطبيعية بعد عامين من الأزمة الصحية

الشحومي: أهل الكويت جبلوا على التسامح والمحبة وشعبنا طموح بالفطرة

هادي العنزي

وسط أجواء رمضانية ملؤها البهجة والفرح، وفي مباراة ودية استعراضية تعكس حال الأسرة الكويتية الكبيرة، تغلب فريق مجلس الأمة بقيادة رئيس البرلمان مرزوق الغانم على نظيره فريق الحكومة بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد برباعية نظيفة في اللقاء الكروي الذي جمعهما مساء أمس الأول على ملعب الشحومي بمنطقة سلوى ضمن فعاليات اليوم العاشر لدورة الشحومي الرمضانية الرابعة لكرة القدم، المقامة برعاية نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي.

وقد بكر الفريق «البرلماني» في بسط سيطرته على المباراة، مستفيدا من التحضير المبكر الذي قام به قبل المباراة بعدة أيام، اذ لم تمض الدقائق الأولى حتى وضع «المهندس» مرزوق الغانم بصمته المميزة بتسجيله أول أهداف المباراة لمصلحة فريقه، بتسديد كرة قوية من منتصف الملعب تقريبا سكنت أعلى الزاوية اليمنى لحارس الفريق الحكومي عبدالوهاب الرشيد، اعقبه بدقائق تسجيل الهدف الثاني عن طريق مبارك الخجمة وقبل نهاية الشوط الأول عاد قائد فريق المجلس مرزوق الغانم وسجل ثالث الأهداف.

وقد أجرى الفريق الحكومي عدة تبديلات، من بينها مشاركة الوزير السابق ياسر أبل، في حراسة المرمى بديلا للحارس عبدالوهاب الرشيد، بغية تعديل أوضاعه، وأخذ زمام المبادرة، وتهديد مرمى حارس البرلمان أحمد الشحومي، لكن لم يستطع تسجيل هدف التقليص، بعدما وجد صلابة دفاعية برلمانية، ليخرج متأخرا بثلاثية نظيفة مع نهاية الشوط الأول. ولم يأت الشوط الثاني بجديد، اذ استمرت الأفضلية «البرلمانية» المطلقة، وسط محاولات لم يكتب لها النجاح للفريق الحكومي، الذي تلقت شباكه هدفا رابعا قبل نهاية اللقاء بثوان بواسطة مرزوق الغانم مسجلا بذلك «هاتريك».

وعقب اللقاء، ذكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن هناك أوجه تشابه بين الرياضة والسياسة، مبينا:«ما يفيد هو الأداء داخل الملعب، أما الصراخ على الحكم فلا يفيد أبدا خاصة إذا اتسم الحكم بالذكاء والحكمة ويعرف ما يدور، وعليه فمن الأهمية بمكان التركيز على الأداء داخل الملعب، بدلا من التفرغ لتأجيج الجماهير بالصراخ على الحكم.

وشكر مرزوق الغانم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي على الدعوة الكريمة والمبادرة بجمع فريقي الحكومة والنواب في دورة الشحومي الرمضانية، مضيفا: «من العادات التي جبل عليها أهل الكويت، هي أنه مهما كانت هناك أجواء شحن سياسي، إلا أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا».

بدوره، أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعودة الحياة الطبيعية، ومزاولة مختلف الأنشطة بشكل كامل بعد عامين من الأزمة الصحية، مضيفا: «اليوم نعود لحياتنا الطبيعية بالصلاة في مساجدنا متراصين ومزاولة أنشطتنا الصحية والرياضية وهذه نعمة من الله لا تعد ولا تحصى علينا، ‏ونبارك لفريق النواب الفوز على فريق الحكومة، لكن هناك طعنا سيقدم لجهة الاختصاص بخصوص من شارك في اللقاء مع فريق المجلس دون وجه حق وان شاء الله تكون الحكومة فائزة 3-0 لمخالفة فريق النواب لوائح البطولة».

أما نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي فذكر أن فريق مجلس الأمة كان الأفضل على مدار شوطي المباراة، ولم يتم تهديد مرماه طوال شوطي اللقاء، مضيفا: «أهل الكويت جبلوا على التسامح والمحبة، والشعب الكويتي طموح بالفطرة، ودائما يسعى للأفضل في مختلف شؤون حياته».

وعن فوز فريقه برباعية نظيفة على الحكومة، قال: «لم تكن المباراة تنافسية بدرجة كبيرة، نظرا للفوارق الكبيرة بين الفريقين، ونحمد الله على هذه المناسبة الطيبة، وليس المهم هوية الفائز بقدر أهمية هذه الروح الأخوية التي شهدتها المباراة.

الرشيد: «عساها عادة ما تنقطع»

أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن المشاركة في الدورات الرمضانية وسط أجواء أخوية رياضية عادة حسنة جبل عليها الشعب الكويتي، وقال: «وجدنا تفاهما وانسجاما كبيرا في فريق النواب، ويبدو أنهم دخلوا في معسكر تدريبي قصير، بينما الفريق الحكومي لم يتدرب وتعرف أعضاؤه على بعضهم البعض في الملعب، نتمنى التوفيق للجميع، و«عساها عادة ما تنقطع».

الموسى: فوز غير دستوري!

مازح وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى الصحافيين بعد نهاية اللقاء، قائلا: «لقد كان فوزا غير دستوري، استخدموا أدواتهم ولم نستخدم أدواتنا، ونحن نتعامل بالروح الرياضية، وقد تحضروا جيدا للمباراة، حيث تدربوا لعدة أيام بسرية، بينما لم نستعد بالشكل المطلوب، ولم يكن حكم المباراة منصفا في تعاطيه مع المباراة».

الخجمة: ليلة رمضانية سعيدة

أكد النائب مبارك الخجمة أن فوز فريقه على «الحكومة» لم يكن سهلا، فالفريق الحكومي كان جيدا، ولكن لم تسعفهم اللياقة البدنية، مضيفا: «سعدنا بليلة رمضانية سعيدة، وأشكر أخي أحمد الشحومي على هذه المبادرة الطيبة، والتنظيم الرائع، ونتمنى أن تتكرر في السنوات المقبلة إن شاء الله».

الحمد: مباراة «روح التعاون»

ذكر النائب أحمد الحمد أن فوز فريقه على الحكومة جاء متوقعا عطفا على المباريات السابقة، وقال: «فوز مريح، وامتاز فريق المجلس بالخبرة واللياقة البدنية، وتمثل المباراة روح التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وقد سعدنا بهذه المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا».

الطريجي: أجواء أخوية مميزة

عبدالعزيز الفضلي

أشاد النائب د.عبدالله الطريجي بدعوة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي لتنظيم هذا التجمع مع الإخوة الوزراء في لقاء أخوى، وقال «لم نتجمع في هكذا مناسبات منذ عامين بسبب جائحة كورونا، ومع عودة الحياة الطبيعية، فقد جاء هذا اللقاء في جو أخوي وتمكنا من الفوز، وتبقى الرياضة فوزا وخسارة». وكشف عن رفع قانون الاستثمار والاحتراف الرياضي لمجلس الأمة، حيث قام الرئيس مرزوق الغانم بإدراجه على جلسات المجلس القادمة. وفيما يتعلق بمنحة المتقاعدين، قال د.الطريجي إنه في حال قبول استقالة الحكومة قد يكون هناك مجال لأن تأتي حكومة مستقيلة ونصوت عليها قبل العيد.

تشكيلة الحكومة والبرلمان

ضم تشكيل البرلمان كلا من: رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونائب الرئيس أحمد خليفة الشحومي، ود.عبدالله الطريجي، وأحمد الحمد، ومبارك الخجمة، وسلمان الحليلة، وعبدالعزيز الهبيدة. فيما ضم فريق الحكومة كلا من: سمو الشيخ صباح الخالد، عبدالوهاب الرشيد، د.خالد السعيد، المستشار جمال الجلاوي، ياسر أبل، فواز الفضل، بدر الحمد، عبداللطيف الروضان، أحمد المطيري، حمود الديحاني، علي الموسى، ناصر السلاحي.

من أجواء اللقاء

٭ حضر مباراة الحكومة والنواب وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد والنائب هشام الصالح واكتفيا بالمشاهدة من مقاعد كبار الحضور.

٭ قامت اللجنة المنظمة للبطولة بتوزيع 20 هاتف «آيفون» على الجماهير الحاضرة، بحسب كوبونات السحب التي وزعت حال دخولهم.