نظم البنك الأهلي المتحد بطولة في لعبة البادل أقيمت يومي 8 و9 أبريل الجاري على ملعب bounce padle، وقدم البنك جوائز نقدية للفرق الفائزة تتجاوز قيمتها 3 آلاف دينار، حيث حصل الفريق الفائز بالمركز الأول على مبلغ 1500 دينار، وحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على مبلغ 1000 دينار، بينما حصل الفريق الفائز بالمركز الثالث على مبلغ 750 دينارا، كما تم تسليم الدروع التذكارية للفرق الفائزة.



وكانت البطولة يوما ترفيهيا مميزا للحضور الذين استمتعوا بمشاهدة المباريات كما حصلوا على العديد من الجوائز، والهدايا القيمة التي نالت إعجابهم.



وتعليقا على هذه الفعالية، قالت رئيس إدارة المسؤولية المجتمعية والإعلام الاجتماعي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي إن هذه البطولة لاقت إقبالا كثيفا، وتم استكمال التسجيل في البطولة في وقت قياسي وشارك فيها 32 فريقا، وهو ما يعكس الانتشار الكبير للعبة البادل بين الشباب في الكويت، ويؤكد نجاح برنامج المسؤولية المجتمعية بالبنك في التفاعل مع المجتمع، وتشجيع الفعاليات الرياضية التي تتوافق مع تطلعات الشباب وتفضيلاتهم، وتساعد على تنويع الفعاليات الرياضة، وفي نفس الوقت تفيد الصحة العامة وتدعم المواهب المحلية في مجالات الرياضة.