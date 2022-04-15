ناصر العنزي



تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الـ16 من دوري stc الممتاز بإقامة مباراتين، تجمع الأولى القادسية برصيد 26 نقطة مع الفحيحيل بـ 12 نقطة على ملعب عبدالله الخليفة، وفي الأخرى يلعب العربي برصيد 26 نقطة مع الشباب الذي يمتلك 12 نقطة على ملعب نادي الكويت.



ويدخل الفريق القدساوي مباراة اليوم بعد أن خرج من المنافسة على اللقب في موسم متعب لجماهيره بعدما خرج فريقها من جميع بطولات الموسم الحالي، حيث كانت بدايته جيدة، لكنه انتكس بعد ذلك، مما أجبر مدربه الجزائري مضوي على الرحيل وإسناد المهمة للمدرب الوطني ناصر الشطي الذي بالطبع لا يتحمل تراجع نتائج الفريق بسبب تراكمات سابقة وحاول قدر الإمكان تصحيح الأخطاء لكنه اصطدم بمعوقات فنية حالت دون تحقيق نتائج جيدة. أما الفحيحيل فمازال في دائرة صراع الهبوط للدرجة الأولى لذلك يحتاج للفوز اكثر من خصمه.



وفي مباراة العربي والشباب فإن الأخضر فوت على نفسه فرصة الاقتراب من الصدارة بعد أن خسر من النصر في الجولة الماضية وفرط في فرصه، في حين يبحث الشباب عن النقاط الثلاث للهروب من المركزين الأخيرين المؤديين للدرجة الأولى.



صدارة مؤقتة لكاظمة



إلى ذلك استعاد كاظمة صدارة الدوري «مؤقتا» بعد فوز شاق على التضامن 2-1 ليرفع رصيده إلى 34 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الكويت الثاني الذي لعب مباراته امس الخميس مع النصر فيما بقي الخاسر على 10 نقاط. وتقدم كاظمة بهدف سجله المدافع ميلاد ميشيل من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى سعود الجناعي (16) وأدرك مهاجم التضامن فيسو بلاكا التعادل لفريقه من كرة مسددة لم يحسن الحارس حسين كنكوني ردها (22) وكان كنكوني قد صد ركلة جزاء مبكرة نفذها علي حرم (6).



وفي الشوط الثاني سجل شبيب الخالدي هدف الفوز من تسديدة خاطفة داخل منطقة الجزاء. وعانى كاظمة في تحقيق الفوز بعدما وجد مقاومة من خصمه لكنه خرج في النهاية بثلاث نقاط ثمينة.



أدار المباراة الحكم الكرواتي إيفان بيبك وجاءت قراراته سليمة وأشهر بطاقة حمراء للاعب التضامن سعد فؤاد (93).