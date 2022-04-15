يعقوب العوضي



فاز فريق باركودا بلقب الدورة الرمضانية الأولى لقدامى لاعبي كرة اليد التي اختتمت مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم وذلك بعد فوزهم في المباراة النهائية على فريق تالنت 11-8، فيما جاء فريق التربية في المركز الثالث بعد فوزه على فريق قدامى النصر 9-10، وعقب المباراة الختامية قام نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة مشعل الهدبة بتقليد الميداليات للفرق المتوجة وتسليم كأس البطولة.



وقال مشعل الهدبة اننا نعتبر البطولة لقاء الماضي بالحاضر كما أن النجوم السابقين لكرة اليد الكويتية يستحقون منا الاهتمام والتقدير، وقد رأينا الأجواء مناسبة لإقامة البطولة وستكون هناك بطولات ومهرجانات لاحقة ونتمنى أن نكون قد وفقنا في تنظيم هذا المهرجان.