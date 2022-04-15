بلغ فريقا «مركز طاهر» و«اس اس اتش 1» المباراة النهائية لدورة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الرمضانية الأولى في كرة القدم بعد فوزهما على «دار السور 2» بخماسية نظيفة، و«دار عوهة 2» 4-1 في الدور نصف النهائي من البطولة المقامة على ملاعب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة السرة.



وأثبت فريقا «مركز طاهر» و«اس اس اتش 1» أحقيتهما ببلوغ المباراة النهائية بعد المستوى الكبير الذي قدماه خلال مباراتي الدور نصف النهائي، على الرغم من محاولات لاعبي الفريقين الخاسرين «دار السور 2» و«دار عوهة 2» لتعديل الصورة ومحاولة قلب الموازين، ليلعب الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم الختامي للبطولة.



وتعتبر هذه البطولة الأولى التي ينظمها اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تنشيطا لدور الاتحاد المجتمعي ولمزيد من التواصل بين أعضاء الاتحاد، حيث انطلقت البطولة مساء الأحد الماضي بمشاركة 16 فريقا من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.