محمود عيسى



ارتفعت القيمة الإجمالية لسوق المشروعات الكويتية خلال الشهر الممتد بين 11 مارس و8 أبريل على مؤشر مجلة «ميد» للمشاريع الخليجية بنسبة 1.7% لتصل إلى 206 مليارات دولار في أبريل مقارنة مع 202 مليار دولار في مارس، بينما انخفضت قيمة مؤشر المشروعات الخليجية ـ الذي يشمل كلا من العراق وإيران ـ بنسبة 0.4% من 3.3 تريليونات دولار إلى 3.2 تريليونات دولار.



وعزت المجلة الانخفاض البالغ 13.5 مليار دولار إلى تراجع بنسبة 0.68% في القيمة السوقية لمشروعات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي انخفضت من 2.6 مليار دولار في مارس إلى 2.59 مليار دولار في أبريل.



وبلغة الأرقام، سجلت السوق السعودية مشاريع بقية 1353 مليار دولار مقابل 618 مليار دولار للإمارات و443 مليار دولار للعراق، فيما سجلت إيران مشاريع بقيمة 259 مليار دولار، أما قطر وعمان فقد بلغت قيمة سوق المشاريع فيهما 181 مليار دولار و180 مليار دولار على التوالي بينما كانت البحرين في ذيل القائمة بواقع 52 مليار دولار.



وقد سجلت ثلاثة من الأسواق الثمانية التي تم تتبعها على المؤشر خسائر فادحة في الشهر المنتهي في 8 أبريل.



وأضافت المجلة أن قطر كانت السوق الأسوأ أداء خلال الشهر، حيث انخفض تقييمها بنسبة 11.7% من 205.2 مليار دولار في مارس إلى 181.2 مليار دولار في أبريل، كما انخفضت القيمة السوقية لسوق المشروعات في سلطنة عمان بنسبة 8% من 196 مليار دولار في مارس إلى 180 مليار دولار في أبريل. وبالإضافة إلى سوق الكويت، كانت إيران الأفضل أداء في أبريل، حيث ارتفعت قيمة السوق بنسبة 2.6% من 253 مليار دولار إلى 259 مليار دولار.



وكان النمو في كلا السوقين مدفوعا بإعادة تنشيط مشاريع قطاع الطاقة الرئيسية. تم إحياء مخطط خط الغاز الرئيسي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، والذي تبلغ قيمته الصافية نحو 6.3 مليارات دولار، بعد تعليقه في أواخر نوفمبر، كما أعيد تنشيط حقل غاز الدرة الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار بعد أن وقعت السعودية والكويت اتفاقية لتطويره في مارس.