صرح رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم أديب العوضي أن الاتحاد وجميع أعضائه يتقدمون بالمواساة لكل المتضررين جراء الحريق الذي وقع في منطقة المباركية، وبنفس الوقت يتقدمون بالشكر والعرفان لأبطال قوة الإطفاء على البطولات والتضحيات التي سطروها أثناء السيطرة على الحريق.



وأكد العوضي أن إعادة بناء المنطقة المتضررة من حريق المباركية يجب أن يتم بأسرع وقت وبأعلى المعايير التي تضمن الحفاظ على القيمة الأثرية والتاريخية للمنطقة الحيوية، داعيا الى تكليف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإضافة الى المختصين من جامعة الكويت وجمعيات النفع العام وغيرهم للإشراف على هذه المهمة الدقيقة، خصوصا أن أي دولة في العالم تمتلك موقعا مثل المباركية يعني أنها تمتلك أصلا إنسانيا، تاريخيا واقتصاديا ثمينا.



وقال إن هذه المنطقة بالمحافظة على أصالتها وقيمتها التاريخية يمكن أن تتحول بسهولة الى القلب السياحي النابض للكويت، بدليل أنها كانت تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار والسواح من مختلف الدول، الا أن تحولها الى نقطة جذب رئيسية يحتاج الى بذل جهود كبيرة خصوصا على صعيد توفير المرافق الحيوية كالفنادق والمرافق السياحية ومناطق التسوق مع الالتزام بأعلى المعايير، خصوصا أن الحادثة الأخيرة لفتت الانتباه الى مواطن الضعف المحورية التي تستلزم التطوير والعناية من قبل الجهات المسؤولة عن مثل هذه المواقع.



وبين العوضي أن اتحاد العقاريين يضع كافة امكاناته وخبراته تحت تصرف الجهات المختصة للمساهمة في إعادة بناء المنطقة المتضررة، كون الاتحاد قادرا على تقديم التصورات اللازمة لتحقيق المنفعة الاقتصادية المثلى جنبا إلى جنب مع الحفاظ على قيمتها التاريخية. وأوضح أن الاتحاد ممثلا بأعضائه قاموا بالبدء بالمساهمة فعليا بجهود إعادة تسكين أصحاب المحلات المتضررين وفق اتفاقيات مرنة جدا وفترات سماح من السداد تصل الى 6 أشهر.