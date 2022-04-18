علاء مجيد



جاءت عمليات شراء الكويتيين بسوق ابوظبي للأوراق المالية خلال شهر مارس الماضي بقيمة 64.76 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 5.4 ملايين دينار) وتأتي هذه المشتريات على الرغم من احتدام الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا الذي أثر على بورصات العالم أجمع. وأظهرت بيانات السوق أن مشتريات الكويتيين للأسهم بسوق ابوظبي للأوراق المالية خلال فترة الربع الأول من العام الحالي جاءت بنحو 169.64 مليون درهم (ما يعادل 14.1 مليون دينار) وعمليات البيع بقيمة 247.14 مليون درهم (ما يعادل 20.52 مليون دينار) لتكون صافي التعاملات بيعية منذ بداية العام بقيمة 77.5 مليون درهم (ما يعادل 6.43 ملايين دينار). وجاءت هذه المشتريات بالتزامن مع أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي حقق مكاسب شهرية، حيث ارتفع بنسبة 6.78% خلال شهر مارس ليسجل مستوى 9951 نقطة مقابل 9319 نقطة بنهاية شهر فبراير الماضي.



وخلال شهر مارس فقد بلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 1.805 تريليون درهم مع نهاية تعاملات الشهر مقابل نحو 1.705 تريليون درهم في نهاية تعاملات شهر فبراير الماضي، بمكاسب شهرية بنحو 100 مليار درهم.