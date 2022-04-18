«الصحة» أكثر الجهات طرحاً للمشاريع بـ 404 ملايين دينار تشكل 72.7% من القيمة

29.9 مليون دينار قيمة عقود فازت بها 3 شركات كويتية خارج الكويت

شريف حمدي



شهدت قيمة المناقصات والعقود التي فازت بها الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت والتابعة لها خلال فترة الربع الأول من العام الحالي تراجعا بنسبة 11% تقريبا، وذلك مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة العقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2022 نحو 555.4 مليون دينار، فيما بلغت في فترة المقارنة نحو 622 مليون دينار.



وجاء هذا التراجع في القيمة رغم اقتراب عدد العقود والشركات التي فازت بها، إلا ان قيمة العقود المطروحة خلال الربع الأول من العام الحالي كانت اقل بالنسبة المذكورة أعلاه، إذ فازت 11 شركة بـ 17 عقدا بنهاية الـ 3 أشهر الماضية مقارنة مع 12 شركة فازت بـ 18 عقدا في الفترة المماثلة من 2021.



ورصدت «الأنباء» من خلال إحصائية أعدتها أن شهر يناير كان الأعلى قيمة بعقود تقدر بـ 443.8 مليون دينار، وفي مارس الماضي بلغت قيمة العقود 73.9 مليون دينار، فيما كانت قيمة عقود فبراير الأقل بـ 37.7 مليون دينار، وفيما يلي أبرز النتائج التي تظهرها الإحصائية:



٭ أكبر عقد خلال فترة الربع الأول كانت بقيمة 355 مليون دينار تشكل 63.9% من الإجمالي، وفازت بها شركة الخليج للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين لمدة عامين.



٭ تصدرت «السفن» قائمة الشركات الفائزة بعقود ومناقصات في الربع الأول من حيث القيمة، حيث فازت بـ 3 عقود بقيمة 69 مليون دينار تشكل 12.4% من إجمالي قيمة العقود.



٭ حلت شركة المجموعة المشتركة في المرتبة الثانية من خلال فوزها بـ 4 عقود بقيمة 29.7 مليون دينار تشكل 5.3% من الإجمالي.



٭ ثالثا، جاءت شركة انوفست من خلال فوزها بعقد واحد بقيمة 23.4 مليون دينار تشكل 4.2% من إجمالي القيمة.



٭ تصدرت وزارة الصحة الجهات التي طرحت مناقصات وعقودا في الربع الأول، إذ بلغ إجمالي ما طرحته 3 عقود بقيمة تجاوزت 404 ملايين دينار تمثل 72.7% من الإجمالي.



٭ جاءت في المرتبة الثانية مؤسسة الموانئ من خلال طرح عقدين بقيمة 66.5 مليون دينار تمثل نحو 11.9% من الإجمالي.



٭ حازت الشركات الكويتية على 3 عقود خارجية بقيمة 29.9 مليون دينار تشكل 5.3% من القيمة.



٭ كشفت الإحصائية أن العقود الخدمية جاءت في الصدارة من خلال طرح 6 مناقصات بقيمة بلغت نحو 408.6 مليون دينار تشكل 73.5% من الإجمالي.



٭ حلت العقود الانشائية في المرتبة الثانية بطرح 4 مناقصات بـ 81 مليون دينار تشكل 14.5% من إجمالي قيمة العقود.



٭ جاءت العقود اللوجستية في المرتبة الثالثة بـ 4 عقود قيمتها 39.1 مليون دينار تمثل 7.2% من الإجمالي.



٭ حلت العقود الكهربائية في المرتبة الرابعة، إذ بلغت قيمة العقود 22.5 مليون دينار تشكل 4.1% من القيمة.



٭ في المرتبة الخامسة جاءت العقود النفطية، حيث بلغت قيمة العقود 4.2 ملايين دينار بنسبة 0.7% من الإجمالي.