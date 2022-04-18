تهاوي أرباح «البترول» إلى 94.5 مليون دينار في 2021/2020 مقارنة بـ 403.5 ملايين

47 قيادياً حققوا الأهداف السنوية عن آخر سنة بمجموع 65 نقطة.. وقياديان لم يحققا

أحمد مغربي



كشفت بيانات رسمية حصلت عليها «الأنباء» عن أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لم تصرف المكافأة التشجيعية لأي قيادي نفطي خلال العامين الماليين الماضيين 2019 /2020 و2020 /2021.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة أفادت بأن عدد القياديين الذين استحقوا المكافأة التشجيعية السنوية الكاملة لعام 2018/2019 بلغ 7 قياديين وخلال العام المالي 2017/2018 بلغ عددهم قياديين وخلال السنة المالية 2016/2017 بلغ عدد القياديين المستحقين للمكافأة التشجيعية قياديا واحدا فقط.



وبلغت نسبة المكافأة التشجيعية السنوية للقياديين التي أقرتها لجنة التعويضات وتطوير العاملين والقياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنوات المالية الخمس الماضية كالتالي: السنة المالية 2016/2017 تراوحت بين 1 و5%، وفي السنة المالية 2017/2018 تراوحت المكافأة بين 2 و5%، وفي السنة المالية 2018 /2019 تراوحت المكافأة بين 2 و5%، وخلال السنة المالية 2019 /2020 تراوحت المكافأة بين 1.5 و3% وخلال السنة المالية 2020 /2021 تراوحت المكافأة التشجيعية بين 2 و3%، علما بأن شروط وضوابط منح المكافأة التشجيعية للقياديين النفطيين تمنح على أساس تحقيق الأهداف السنوية المعتمدة بمجموع 65 نقطة أو أكثر من النقاط المحددة السنوية، وذلك وفقا لـ 3 مجاميع تتركز في أهداف مالية وأهداف عامة مشتركة في القطاع النفطي وأهداف سنوية متوسط الأمد 3 سنوات لكل جهة.



وخلال السنة المالية 2020 /2021 بلغ أعداد القياديين الذين حققوا الأهداف السنوية بمجموع 65 نقطة فأكثر 47 قياديا، وبلغ أعداد القياديين الذين لم يحققوا الأهداف السنوية 2 قيادي، وخلال السنة المالية 2019/ 2020 حقق 20 قياديا الأهداف فيما اخفق 29 قياديا في تحقيقها، وخلال السنة المالية 2018/2019 حقق جميع القياديين الأهداف السنوية بواقع 70 قياديا.



وحققت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة نسبة 60% أو أعلى من الأرباح المجمعة خلال السنوات العشر الماضية فيما عدا سنة 2019/2020 حيث تمت مراعاة الظروف الاستثنائية واستبعاد اثر عدم تحقيق الأهداف المرتبطة بأوضاع الأسواق العالمية والأهداف المرتبطة بالمشاريع التي تأثرت بسبب ظروف الجائحة.



ورصدت «البترول» النتائج المالية للسنة المالية 2020/2021 في تحقيقها 16.9 مليار دينار إيرادات، فيما بلغت مصروفات السنة المالية 16.8 مليار دينار، وبلغ إجمالي الصرف الرأسمالي للسنة المالية 2.2 مليار دينار، وبلغ صافي الربح للسنة المالية 94.5 مليون دينار.



وخلال السنة المالية 2019 /2020 انخفض صافي أرباح مؤسسة البترول الكويتية عن السنة التي تسبقها، إذ بلغت قيمتها 403.522 ملايين دينار، وبانخفاض قدره 491.042 مليونا بنسبة 54.9% عن صافي أرباح السنة المالية 2018/2019، والبالغة 894.564 مليونا.