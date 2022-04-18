علاء مجيد



تراجع احتياطي النقد الأجنبي للكويت بنهاية شهر مارس الماضي ليصل الى مستوى 12.242 مليار دينار بتراجع على أساس شهري بلغت نسبته 0.73% وبانخفاض قدره 91 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ12.333 مليار دينار في شهر فبراير الماضي، علما أن الاحتياطي النقدي وصل الى أعلى مستوى تاريخي له في أكتوبر من العام الماضي عندما وصل الى 13.883 مليار دينار. ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد اجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 اشهر من متوسط قيمة الواردات. وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية. وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل اجمالي موجودات البنك 12.440 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.242 مليار دينار بالاضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 166.19 مليون دينار، وتقيس الموجودات الاجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية. من جهة ثانية، بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في مارس الماضي نحو 2.090 مليار دينار بانخفاض قدره 93 مليون دينار وبنسبة 4.2% عن شهر فبراير الماضي البالغ 2.183 مليار درهم، مقسمة الى 2.059 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 30.789 مليون دينار. فقد تراجعت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر مارس لتصل الى 1.229 مليار دينار مقارنة بـ 1.269 مليار دينار في فبراير الماضي.



كما تراجعت قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 39.22 مليون دينار، حيث وصلت في نهاية مارس الى 661.49 مليون دينار مقارنة 700.71 مليون دينار في فبراير الماضي. وتراجعت أيضا فئة 5 دنانير بقيمة 13.71 مليون دينار حيث بلغت بنهاية مارس الماضي 98.92 مليون دينار في مقارنة بـ112.63 مليون دينار في فبراير الماضي. بينما ارتفعت فئة الواحد دينار بقيمة 215 ألف دينار، حيث بلغت بنهاية مارس الماضي 46.56 مليون دينار مقارنة بـ 46.34 مليون دينار في فبراير الماضي. كما ارتفعت فئة النصف دينار بقيمة 266 ألف دينار، حيث بلغت 12.85 مليون دينار بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ 12.59 مليون دينار في فبراير الماضي. وأخيرا ارتفعت فئة الربع دينار كويتي بقيمة 186 ألف دينار حيث بلغت بنهاية مارس الماضي 10.84 ملايين دينار مقارنة بـ 10.66 ملايين دينار في فبراير الماضي.



أما على مستوى المسكوكات فحافظت خلال شهر مارس على مستويات شهر فبراير الماضي، حيث بلغت في شهر مارس 30.79 مليون دينار وهو نفس مستوى شهر فبراير الماضي، حيث حافظت فئة 100 خلال مارس على مستوى شهر فبراير الماضي عند مستوى 13.90 مليون دينار. وكذلك حافظت فئة 50 فلسا بنهاية شهر مارس على مستويات شهر فبراير الماضي عند مستوى 9.73 ملايين دينار كما حافظت أيضا جميع أنواع المسكوكات خلال شهر مارس على نفس مستويات شهر فبراير الماضي دون تغيير.