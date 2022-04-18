كشفت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، أن الدول العربية استطاعت تحقيق 13 اكتشافا جديدا للنفط والغاز في الربع الأول من العام الحالي، منها 12 اكتشافا في الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، واكتشاف واحد في دولة غير عضو في المنظمة، حيث حققت الإمارات اكتشافا كبير جدا للغاز في «الامتياز البحري- 2» في المياه الضحلة قبالة سواحل أبوظبي، وقدرت الاحتياطيات الجيولوجية فيه بما يتراوح بين 42 - 56.6 مليار متر مكعب.



كما حققت الجزائر ٣ اكتشافات جديدة للنفط، الأول في امتياز «زملة العربي» الذي قدر الاحتياطي الجيولوجي فيه بنحو 140 مليون برميل، والثاني في امتياز غرب عقلة الناصر«حيث أنتج البئر» بمعدل 5094 برميل / يوميا من النفط، و186 ألف م3/ي من الغاز الطبيعي، وقدرت الاحتياطيات من نوع 2P (مؤكد+ محتمل) في الاكتشاف بنحو 415 مليون برميل. أما الاكتشاف الثالث فكان في منطقة «الوابد» عبر بئر أنتج عند اختباره بمعدل 925 برميل / يوميا من النفط، و6456 م3/ي من الغاز.



وحققت سورية في مطلع 2022 اكتشافا جديدا للغاز عبر بئر «زملة-مهر –1» في ريف مدينة «حمص».



وأعلنت السعودية تحقيق خمسة اكتشافات جديدة للغاز، هي: حقل «شدون» في المنطقة الوسطى شمال الرياض، وأنتج البئر عند اختباره 765 ألف م3/ي من الغاز الطبيعي و3300 برميل / يوميا من المتكثفات، وحقل «شهاب» في منطقة الربع الخالي، وأنتج البئر عند اختباره 878 ألف م3/ي، وحقل الشرفة في الربع الخالي، حيث أنتج البئر بمعدل 479 ألف م3/ي من الغاز الطبيعي و50 برميل / يوميا من المتكثفات، وحقل «أم خنصر» للغاز غير التقليدي، وأنتج نحو 57 ألف م3/ي عند اختباره علاوة على 295 برميل / يوميا من المتكثفات، وحقل «سمنة» للغاز غير التقليدي في المنطقة الشرقية، حيث أنتج حوالي 164 ألف م3/ي من الغاز، ونحو 24 برميل / يوميا من المتكثفات.



وحققت مصر اكتشافا للغاز عبر البئر SD-5X في منطقة «جنوب دسوق»، علاوة على اكتشاف للنفط في منطقة «شمال شرق رمضان» يتوقع أن تصل احتياطياته إلى 100 مليون برميل.



أما في الدول غير الأعضاء في أوابك، فقد حققت المغرب اكتشافا للغاز عبر البئر «أنشوا-2» في منطقة «ليكسوس» قبالة ساحل مدينة العرائش في منطقة يبلغ عمق الماء فيها نحو 381م.