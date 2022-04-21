باهي أحمد



تعمل شركة ناقلات النفط الكويتية على استجلاب نحو 480 ألف صمام لأسطوانات الغاز المسال.



وتفصيليا، طرحت لجنة الشراء العليا في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بناء على طلب شركة ناقلات النفط مناقصة عالمية محدودة غير قابلة للتجزئة لتوريد 480 ألف صمام لاسطوانات الغاز المسال لفرعي تعبئة الغاز بالشعيبة وأم العيش.



وحصرت اللجنة المنافسة في المناقصة على شركتين ألمانية وإيطالية هما «SRG SCHULZ+RACKOW GASTECHNIK GMBH GERMANY»، و«CAVAGNA GROUP S.P.A».



وفي يناير الماضي، كانت ناقلات النفط تعمل على دعم السوق بـ400 ألف اسطوانة غاز جديدة بتكلفة تصل إلى 19 مليون دولار، حيث فضت أظرف المناقصة الخاصة بتوريد 400 ألف اسطوانة غاز مسال مصنوعة من الحديد والصلب بسعة 12 كغم مع صمام لفرعي تعبئة الغاز المسال في الشعيبة وأم العيش، وكانت المنافسة في تلك المناقصة بين 6 شركات، وانحصرت في النهاية بين شركتين فقط، الأولى تايلندية بعطاء قيمته 19.22 مليون دولار، وأخرى عمانية بعطاء قيمته 18.8 مليون دولار.