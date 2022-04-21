علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن أعداد المقيمين في الكويت ممن تجاوزوا الـ 60 عاما تراجعت خلال 2021 بنحو 8% بما عدده 6533 مقيما ومقيمة، حيث بلغ عددهم الإجمالي نحو 74.99 ألف مقيم ومقيمة، مقارنة بـ 81.5 ألفا في نهاية 2020.



وتراجعت أعداد المقيمين في الشريحة العمرية من 60 إلى 64 عاما بواقع 4317 مقيما ومقيمة، ليصبح عددهم في نهاية 2021 نحو 44.27 ألفا مقارنة بـ 48.58 ألفا في نهاية 2020.



وانخفضت أعداد الشريحة العمرية من 65 عاما فما فوق 2216 شخصا، ليصبح عددهم 30.72 ألف شخص مقارنة بـ 32.93 ألفا في نهاية 2020.