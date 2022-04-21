106 ملايين دينار أرباح 15 شركة استثمارية مقابل 82.2 مليوناً خسائر في 2020

5 شركات صناعية انتقلت من خانة الخسائر إلى الأرباح بإجمالي 17.1 مليون دينار



شريف حمدي



شهدت الأنشطة الاقتصادية بالكويت رواجا لافتا مع عودة الحياة لطبيعتها خلال عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب تفشي جائحة كورونا، وانعكست آثار هذا الرواج في قفزة على مستوى النتائج المالية التي حققتها البنوك والشركات، إذ بلغ نمو الارباح 270% بإجمالي أرباح بلغت 2.9 مليار دينار.



وأظهرت العديد من المؤشرات التي خلصت إليها النتائج المالية للشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت تحسنا ملحوظا في أداء كثير من الشركات في أغلب القطاعات جراء التعافي في البيئة التشغيلية.



وأبرز ما رصدته «الأنباء» في قراءة للبيانات المالية للشركات في العام الماضي ما يلي:



٭ 36 شركة مدرجة بالبورصة تحولت للربحية في 2021 مقارنة بخسائر حققتها في 2020، وبلغ اجمالي ارباحها 249 مليون دينار مقارنة بـ 251 مليون دينار خسائر في العام قبل الماضي.



٭ 15 شركة من التي تحولت للربحية بنهاية العام المالي الماضي مدرجة في قطاع الخدمات المالية (شركات الاستثمار) وهي الشركات التي تمارس النشاط الاستثماري والتمويلي، وهذه الشركات الـ 15 كما تظهر من الجدول المرفق حققت 106 ملايين دينار ارباحا مقارنة بـ 82.2 مليون دينار خسائر في 2020، وكان لافتا انعكاس الأداء الايجابي لبورصة الكويت العام الماضي على أداء هذه الشركات، خاصة مع تفعيل أدوات استثمارية جديدة، أبرزها صانع السوق.



٭ تصدرت «الكويتية للاستثمار» شركات القطاع بأرباح 26.8 مليون دينار، تلتها «الاستثمارات» بـ24.4 مليون دينار، و«المركز المالي» بـ14.9 مليون دينار، و«كامكو» بـ10.3 ملايين دينار.



٭ 8 شركات مدرجة في القطاع العقاري، وحققت 44.1 مليون دينار ارباحا مقارنة بـ 37.3 مليون دينار خسائر في العام قبل الماضي، تصدرتها «تمدين عقارية» بـ11.4 مليون دينار.



٭ 5 شركات صناعة انتقلت من خانة الخسائر للأرباح بإجمالي 17.1 مليون دينار مقارنة بـ 18.2 مليون دينار خسائر، وتصدرت «المشتركة» الشركات التي تحولت للربحية بالقطاع بـ 9.4 ملايين دينار.



٭ 4 شركات بقطاع الخدمات الاستهلاكية تحولت للربحية بإجمالي 48.9 مليون دينار مقارنة بـ 34.9 مليون دينار خسائر في عام 2020، تصدرتها «مركز سلطان» بأرباح 36.9 مليون دينار.



٭ ووفقا للجدول المرفق تضم القائمة شركتين في قطاع المواد الأساسية بلغت ارباحها 5.02 ملايين دينار مقارنة بـ 3.07 ملايين دينار خسائر في العام قبل الماضي، كما تضم بنك الأهلي الكويتي بأرباح 27.2 مليون دينار مقابل 69.6 مليون دينار خسائر، وكذلك شركة أولى تكافل المدرجة بقطاع التأمين حيث تحولت للربحية بـ 0.06 مليون دينار من 5.7 ملايين دينار خسائر في 2020.



٭ في المقابل، شهدت نتائج عام 2021 تحول شركتين من الأرباح للخسائر وهما المواشي بـ 6.5 ملايين دينار خسائر مقابل 0.9 مليون دينار أرباح في العام قبل الماضي، وشركة عربي القابضة بخسائر 5.5 ملايين دينار مقارنة بـ 1.7 مليون دينار ارباح في العام قبل الماضي.



وأظهرت القراءة في بيانات العام الماضي والتي استندت الى بيانات شركة كامكو إنفست أن 10 قطاعات بالبورصة حققت نموا في الأداء خلال عام 2021، وسط توقعات باستمرار وتيرة النمو في نتائج الشركات المدرجة خلال الفترات المالية المقبلة في ظل التحسن الاقتصادي المدعوم بقفزات أسعار النفط لمستويات أكثر من 100 دولار للبرميل.



وتتوقع مصادر استثمارية ومالية لـ «الأنباء» استمرار تعافي النتائج المالية للشركات المدرجة خلال 2022، إذ اظهرت بشائر الارباح في الربع الأول لبنك الكويت الوطني وبنك بوبيان.