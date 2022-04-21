صرحت رئيس ومؤسس شركـــة ايكوسيســــتم للاستشارات الإدارية د.هنادي المباركي، بأن المؤتمر الافتراضي الخليجي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال سيعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو المقبل من الساعة 10 صباحا إلى 9 مساء بتوقيت الكويت عبر منصة الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع الاحتفالات العالمية للابتكار وريادة الاعمال.



وبينت ان «ايكوسيستم» للاستشارات الادارية مستمرة في تنظيم هذا المؤتمر سنويا لما له من قيمة مضافة على مسيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي خليجيا واقليميا ودوليا، حيث أكدت اليونسكو على أهمية الابتكار كاستثمار طويل الأجل نحو النمو والتنويع الاقتصادي العالمي، فيما تقدر أعداد الوظائف التي يوفرها الابتكار وريادة الاعمال بحوالي 29.5 مليون وظيفة بعائد اقتصادي يقدر بـ 2.25 مليار دولار.



ويركز المؤتمر في دورته الثالثة لعام 2022 على أهداف مختلفة، منها تسريع منظومة الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال الخليجي، ونقل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الدول الخليجية، ودور الإعلام المميز في دعم الاقتصاد الرقمي، والارتقاء وتطوير دور المجتمعات الخليجية في أنشطة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وتفعيل استدامة النمو الذكي والمناطق الذكية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مناحي التعليم المختلفة، وتنفيذ استراتيجيات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال لتمكين النمو الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع خلق شراكات استراتيجية.



في الختام، دعت د.المباركي المبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين والمختصين والمهتمين للتسجيل المجاني في المؤتمر عبر رابط المؤتمر: https://forms.gle/hqPYGdo4M6YtARhs7، ورابط شركة ايكوسيستم للاستشارات الادارية www.ecosystemconsultants.com.