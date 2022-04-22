محمد راتب



حل القارئ الشيخ هزاع البلوشي من سلطنة عمان ضيفا على الكويت، ليؤم المصلين في صلاة التراويح بمسجد عبدالرزاق وعبدالله المزيني بمنطقة أبوفطيرة، حيث اكتظ المسجد بالمصلين والمصليات، الذين وفدوا من كل مناطق الكويت لسماع ذلك الصوت الندي الشجي الذي يبعث السكينة في القلوب ويبث الطمأنينة في النفوس.



وقد أثنى الشيخ هزاع البلوشي في تصريح لـ «الأنباء»، على المبادرة الكريمة من الكويت ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية له ليكون إماما لصلاة التراويح في مساجد الكويت، الدولة الغالية على قلوب الشعوب العربية والإسلامية، لما لها من مواقف لا تنسى، ولكونها منارة لاستقطاب المهرة من القراء خلال شهر رمضان المبارك.



وقال انه شرف كبير لي أن أكون خادما للقرآن الكريم جاهدا أن أكون ممن يتلوه حق تلاوته لجموع المصلين، وأسأل الله الإخلاص في القول والعمل، وأن يكون ذلك لوجهه الكريم، مرجعا محبة الناس له إلى فضل الله تعالى ورغبة الجميع في الاستماع إلى تلاوة كلام الله تعالى بالصوت الذي يرتاحون لسماعه، شاكرا أبناء الكويت والمقيمين على المشاعر التي غمروه بها والمواقف التي لمسها منهم.



كما شكر من قام ببناء هذا الصرح الشامخ والمسجد المميز على مستوى الوطن العربي وعلى استضافته الكريمة له ولباقي القراء، واصلا الشكر لوزارة الاوقاف وإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير والقائمين على المسجد والمنسقين، وداعيا الله أن يكون ذلك في موازين حسناتهم.