الكويت تدعم كل الجهود الدولية للمساعدة في تخفيف الأضرار على البيئة وحمايتها

تمكين الشباب الكويتي من صياغة ورسم السياسات العامة جزء أساسي من خطة الدولة



أسامة دياب



أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية المستشار عبدالعزيز الجارالله دعم الكويت لكل الجهود الدولية للمساعدة في تخفيف الضرر على البيئة وحمايتها وخلق بيئة نظيفة، مشيرا الى استمرار التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة في هذا المجال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة الدول المتعثرة.



وقال الجارالله في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في الغبقة التي أقامها مكتب الأمم المتحدة لدى البلاد احتفالا باليوم الدولي لأمنا الأرض وتقديرا لجهود أصدقاء البيئة، إن الكويت داعمة للاتفاقيات الخاصة بالبيئة مضيفا ان حماية البيئة بحاجة الى عمل دولي مشترك وهو واجب على الجميع، معربا عن سعادته بتمثيل وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد برعاية هذا الحفل، وكذلك بالجهود التي يقوم بها بيت الأمم المتحدة «مبنى الشيخ صباح الأحمد» لدعم الشباب والعلاقة الاستراتيجية بين الكويت والأمم المتحدة خاصة في اليوم الدولي للأرض.



وأضاف: سنستمر في هذه الجهود ونتطلع إلى المشاركة في «cop 27» الذي سيعقد في القاهرة خلال نوفمبر المقبل، ومشاركة الدول لوضع خطة واضحة لتخفيف الضرر العالمي على البيئة باعتبار ان هذا الكوكب للجميع ونحن بحاجة للعيش في كوكب نظيف وصحي ملائم لدولنا، مؤكدا التزام الكويت ودعمها للاتفاقيات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ والبيئة، ونعتقد أن هذا واجب والمسؤولية مشتركة لكنها متباينة.



وشدد على الحاجة إلى القيام بعمل دولي مشترك لحماية البيئة، مشيرا الى التعاون المستمر مع الأمم المتحدة في هذا المجال، حيث تقوم بأنشطة داعمة ولديها أهداف التنمية المستدامة والكويت على تواصل وتنسيق مستمر لدعم هذه الأهداف فضلا عن مساعدة الدول المتعثرة، مشيرا إلى أن تمكين الشباب في صياغة ورسم السياسات العامة جزء أساسي من خطة الدولة، لافتا الى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية والهيئة العامة للشباب في هذا المجال، حيث يوجد لدينا شباب كويتي مبدع بحاجة الى فرصة وينافس نظراءه بمختلف أنحاء العالم.



وعن خطة ادارة المنظمات الدولية، لفت الى تجربة الكويت التي وصفها بالناجحة في مجلس الأمن خلال 2018-2019 والتي حظيت بإشادة كبيرة، مضيفا والآن انضمت الكويت الى المجلس التجاري الدولي للأمم المتحدة وكذلك المجلس التنفيذي لـ«اليونيسكو» قبل 6 أشهر وحصلت على المركز الاول في هذه الانتخابات وسيكون هناك أيضا خلال عامين انتخابات تتعلق بحقوق الانسان.



بدوره، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم بالكويت د.طارق الشيخ أهمية دور الشباب كعناصر فاعلة للتطوير والاستماع لهم والأخذ بعين الاعتبار اهتماماتهم والحلول التي يقترحونها.



كما أعلنت الأمم المتحدة في الكويت خلال الحفل عن فتح باب التسجيل للتعاون الشبابي للعمل المناخي، والذي يهدف إلى الجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية المكونة من خبراء البيئة المحليين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والشركاء الإعلاميين التقليديين وغيرهم من الشركاء الناشئين والقطاع الخاص والمجتمع الدولي والمؤسسات الحكومية المفوضة لتطوير آلية فعالة ومنسقة لتبادل المعلومات ضمان مشاركة المجتمعات بشكل هادف.