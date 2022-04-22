استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي ضباط الحرس الوطني الجدد خريجي كلية الملك خالد العسكرية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أدوا القسم، بحضور المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح، ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني العميد أحمد عبدالرحمن عبداللطيف.



ونقل وكيل الحرس الوطني للخريجين تهاني سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي بانضمامهم إلى إخوانهم في الحرس الوطني، ودعاهم إلى الالتزام والانضباط وبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن.



وحث الضباط الجدد على مواصلة تحصيل العلم والمعرفة، وتنمية الذات عبر المشاركة في الدورات التدريبية في جميع المجالات.