أسامة أبو السعود



أصدر وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي تعميما إداريا رقم 9 لسنة 2022 بشأن استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.



وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه وتضمن ما يلي:



مادة أولي: يكون استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022.



مادة ثانية: في سبيل تنظيم العمل بهذا القرار يتعين اتخاذ الإجراءات التالية:



- في حال رغبة أي من موظفي الوزارة في صرف البدل النقدي عن رصيده من الإجازات الدورية أثناء الخدمة يتعين عليه تعبئة النموذج الخاص بطلب الصرف المرافق لهذا التعميم والتوقيع عليه من صاحب الشأن.



- يقدم الطلب إلى إدارة الشؤون الإدارية لتتولى دورها في مراجعة البيانات الواردة بالطلب وتطبيق القواعد والشروط والضوابط الخاصة بصرف البدل، ومن ثم إعداد القرار الخاص بالصرف واعتماده من السلطة المختصة.



- يتم إرسال صورة من القرار الصادر بالصرف إلى إدارة الشؤون المالية وذلك لاتخاذ الإجراءات المالية اللازمة لصرف البدل وتحويله لحساب الموظف وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.



مادة ثالثة: يبلغ هذا التعميم لكافة القطاعات والإدارات لتنفيذه، والعمل بما ورد بأحكامه.