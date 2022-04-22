في أجواء رمضانية، استضاف مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات سفراء وممثلي بعثات ديبلوماسية من عدة دول شقيقة وصديقة في ديوانيته الرمضانية التي أقامها في مقره بمدينة الكويت للتواصل مع أصدقاء المركز.



وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز عبدالعزيز العنجري «إن الديوانية تقليد كويتي فريد، يحظى دائما باهتمام السفراء والديبلوماسيين الأجانب، وهذه الفعالية كانت فرصة لهم للتواصل مع أعضاء المركز وعدد من نخب المجتمع الفاعلة للحديث بشكل مفتوح في عديد من القضايا ضمن الإطار الذي تميز به المركز من صراحة معهوده ونقاش ديناميكي مع أصحاب اختصاص بعيدا عن جمود الرسميات التي تفرضها طبيعة العمل الديبلوماسي».



واضاف العنجــــري «شهــــدت ديوانيــــــة ريكونسنس حوارات متنوعة تناولت الشؤون المحلية والدولية، كما شكلت في محصلتها النهائية ما يشبه جلسة العصف الذهني، والتي سينبثق منها بإذن الله عدد من الفعاليات والندوات القادمة مع عدد من البعثات الديبلوماسية، وجهات محلية».



وحول الحضور في ديوانية المركز، قال نائب الرئيس التنفيذي يوسف الغصين «إن توافد هذا الحشد الديبلوماسي غير المسبوق لدى مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني هو بمنزلة تكريم للمركز وللعاملين فيه، وشهادة تقدير تجعلنا نستمر في خطانا في التقريب بين الشعوب من خلال بناء مزيد من جسور التواصل التي تربط الكويت بالعالم، مع الاستمرار في تطويع المركز كمنصة مستقلة للحوار الشفاف والهادئ».



بالاضافة لرئيس المركز ونائبه، حضر من أعضاء المركز كل من: قيس الجوعان، حسام معرفي، علي الزلزلة، ناصر بورسلي، بالاضافة لسفراء معتمدين من 20 دولة وعدد كبير من الشيوخ والشخصيات العامة.