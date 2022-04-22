عبدالعزيز الفضلياستقبل وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان ممثل مكتب اليونيسف في دول الخليج العربي آدم الطيب والوفد المرافق له، حيث تمت مناقشة حقوق الطفل وسبل تكثيف التعاون بين اليونيسف والكويت من أجل مستقبل أفضل لأطفال الكويت وتقديم بعض المقترحات للتعاون المتبادل، كما تمت مناقشة بعض الأمور المتعلقة بمستوى التعليم، خاصة مرحلة الطفولة ومدى إمكانية تقديم برامج لتطوير التعليم ومناقشة الخطط والبرامج التي نفذتها وزارة التربية للقضاء على الفاقد التعليمي والآثار الناجمة عن جائحة كورونا.وقد أبدى الطرفان استعدادهما لعقد اتفاقية لتحقيق المشاركة الاستراتيجية بينهما والوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.حضر الاجتماع نائب برامج مكتب اليونيسف جمانة حاج أحمد ورئيس مكتب تنمية الطفولة المبكرة بمنطقة الخليج العربي تاتجانا كولين ومدير الاتصالات في مكتب منطقة الخليج رفيق الورشفانيو واختصاصية تنمية الطفولة المبكرة نور الهويدي، كما حضر الاجتماع الموجه العام للعلوم منى الأنصاري والموجه العام لرياض الأطفال نادية المسلم.